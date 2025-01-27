Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

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Санкції ЄС проти Росії: нове рішення Ради ЄС

«Європа досягає результатів: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це надалі позбавлятиме Москву доходів для фінансування її війни. Росія має платити за шкоду, якої вона завдає », - написала Каллас.

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На сайті Європейської Ради написали, що обмежувальні заходи з огляду на триваючі дії РФ з дестабілізації ситуації в Україні продовжили на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

«Поки Російська Федерація злочинними діями буде порушувати фундаментальні правила міжнародного законодавства, включаючи, зокрема, заборону на використання сили, є доцільним залишати в силі всі заходи, що були запровадженні ЄС, та, за необхідністю, здійснити додаткові заходи», - ідеться у повідомленні.

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Основними темами стали санкції проти Росії, посилення оборонної допомоги та вступ України до ЄС.

Наступні санкції ЄС проти Росії - що відомо

ЄС запровадив 15 раундів безпрецедентних санкцій проти Москви з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

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Наступне рішення про продовження санкцій має бути ухвалене одноголосно 27 країнами-членами ЄС до 31 січня.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Перед засіданням Ради ЄС стало відомо, що Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки.

Раніше Орбан заявляв, що Брюссель повинен адаптуватися до світових змін, пов’язаних з президенством Трампа, тому що «починається нова ера».

«Настав час викинути санкції у вікно і встановити систему відносин з Росією без санкцій. До цього ще далеко, але ми повинні працювати над цим», - сказав він.

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