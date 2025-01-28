Президент України Володимир Зеленський прокоментував проблему демобілізації військових ЗСУ під час інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.
Що сказав Зеленський про демобілізацію в Україні?
“Люди мають ротації, відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього… як повернутись додому і не повертатись знову на фронт − такі запити є, вони сьогодні не передбачені законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів у країні”, − пояснив український лідер
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Зеленський додав, що на початку повномасштабної війни Росія була за крок до того, щоб захопити українську столицю.
За словами президента України, з окупацією Києва, якби вона сталась, Україна програла б війну. Водночас Зеленський зауважив, що на початку повномасштабної війни багато людей об’єднались для захисту країни.
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“Всі люди об’єднались у цей момент… хто тримав зброю, хто ніколи не тримав зброю. І я вдячний нашому народу за все це”, − підсумував очільник держави.
Демобілізація в Україні − що треба знати
Ще в грудні було відомо, що законопроєкт про демобілізацію майже розроблений, але його ще не можна передати до Верховної Ради.
Президент України підписав закон № 4197-IХ, який вносить зміни до процедури взяття на військовий облік юнаків віком 17 років. Юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня.
А Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів − до 9 травня 2025 року.
Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року. Міжвідомча робоча група перевіряє майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.
Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у Збройних силах.