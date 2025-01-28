Президент України Володимир Зеленський прокоментував проблему демобілізації військових  ЗСУ під час інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Що сказав Зеленський про демобілізацію в Україні?

“Люди мають ротації, відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього… як повернутись додому і не повертатись знову на фронт − такі запити є, вони сьогодні не передбачені законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів у країні”, − пояснив український лідер

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Зеленський додав, що на початку повномасштабної війни Росія була за крок до того, щоб захопити українську столицю.

Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб’є всіх
Президент України Володимир Зеленський

За словами президента України, з окупацією Києва, якби вона сталась, Україна програла б війну. Водночас Зеленський зауважив, що на початку повномасштабної війни багато людей об’єднались для захисту країни.

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“Всі люди об’єднались у цей момент… хто тримав зброю, хто ніколи не тримав зброю. І я вдячний нашому народу за все це”, − підсумував очільник держави.

Демобілізація в Україні − що треба знати

Ще в грудні було відомо, що законопроєкт про демобілізацію майже розроблений, але його ще не можна передати до Верховної Ради.

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Президент України підписав закон № 4197-IХ, який вносить зміни до процедури взяття на військовий облік юнаків віком 17 років. Юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня.

А Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів − до 9 травня 2025 року.

Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року. Міжвідомча робоча група перевіряє майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

Наразі темпи мобілізації в Україні не покривають поточні втрати у Збройних силах.

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