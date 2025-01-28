Президент України Володимир Зеленський прокоментував проблему демобілізації військових ЗСУ під час інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

Що сказав Зеленський про демобілізацію в Україні?

“Люди мають ротації, відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього… як повернутись додому і не повертатись знову на фронт − такі запити є, вони сьогодні не передбачені законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів у країні”, − пояснив український лідер

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Зеленський додав, що на початку повномасштабної війни Росія була за крок до того, щоб захопити українську столицю.

Тому що якщо завтра половина людей піде додому, Путін нас вб’є всіх Президент України Володимир Зеленський

За словами президента України, з окупацією Києва, якби вона сталась, Україна програла б війну. Водночас Зеленський зауважив, що на початку повномасштабної війни багато людей об’єднались для захисту країни.

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“Всі люди об’єднались у цей момент… хто тримав зброю, хто ніколи не тримав зброю. І я вдячний нашому народу за все це”, − підсумував очільник держави.