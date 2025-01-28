Рада ЄС призупинила дію безвізового режиму для грузинських чиновників і дипломатів з понеділка, 27 січня.

Євросоюз призупинив безвізовий режим для дипломатів і посадовців Грузії

У своєму прес-релізі Рада ЄС також повідомила, що грузинські чиновники і дипломати повинні будуть отримувати візи для подорожей до країн-членів ЄС, тоді як на громадян Грузії, які мають стандартні паспорти, це рішення не вплине.

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Чиновники і дипломати «більше не матимуть переваг від скорочення часу подачі заявок, зниження візових зборів і можливості подавати меншу кількість підтверджуючих документів», – додається в прес-релізі.

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Причиною такого рішення Рада ЄС назвала закон про «іноземних агентів» і подальші репресії.

«Рішення є реакцією на прийняття минулого року «Закону про прозорість іноземного впливу» та пакету законів про «сімейні цінності та захист неповнолітніх».

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«ЄС вважає, що ці закони підривають фундаментальні права грузинського народу, в тому числі свободу зібрань і слова, право на недоторканність приватного життя і право на участь у державних справах, а також посилюють стигматизацію і дискримінацію», – йдеться в прес-релізі.

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Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив: «Чиновники, які представляють країну, що розтоптала ці цінності, не повинні отримувати вигоду від полегшеного доступу до ЄС».

Конфлікт між Заходом і Грузією − що потрібно знати

Скасування безвізового режиму стало останнім виявом конфлікту між Заходом і Грузією, де правляча партія «Грузинська мрія» займає прокремлівську позицію.

У травні 2024 року Тбілісі ухвалив суперечливий закон про «іноземних агентів» за зразком аналогічного російського закону, через що ЄС зупинив переговори про вступ Грузії, а та наприкінці року офіційно відклала їх щонайменше до 2028 року. Все це відбувалося на тлі масових протестів.

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Між цими подіями в Грузії також відбулися парламентські вибори з сумнівними результатами, а правляча партія «Грузинська мрія» згодом призначила ультраправого футболіста своїм наступним президентом, що викликало ще більше протестів.

Закон про «іноземних агентів», який був прийнятий за 67 секунд без участі опозиційних депутатів, вимагає, щоб опозиційні групи та об’єднання реєструвалися як «організації, що обслуговують інтереси іноземної держави», якщо більше 20% їхнього фінансування надходить з-за кордону.

Антизахідний уряд «Грузинської мрії» заявив, що закон не дозволить іноземним гравцям дестабілізувати країну. Однак протестувальники розкритикували законопроект, заявивши, що він може підірвати свободу слова та право на інформацію, як це сталося в Росії.

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Розвиток подій і пов’язані з ними протести також призвели до того, що Рада ЄС назвала «жорстокими репресіями» Тбілісі проти протестувальників, опозиційних політиків і незалежних ЗМІ, особливо під час протестів проти офіційного рішення Тбілісі відкласти переговори про вступ до ЄС.