Канада та Велика Британія запровадили санкції проти 10 громадян Білорусі та 12 білоруських компаній й установ, відповідальних за порушення прав людини у країні та залучених до підтримки війни до України.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Канади.

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Канада і Британія посилили санкції проти Білорусі − подробиці

“Серед установ, проти яких сьогодні були запроваджені санкції, − три білоруські державні організації, які за вказівкою чинного режиму постійно брали участь у систематичному порушенні прав людини шляхом утисків, насильства й інших знущань з білоруського населення”, − пояснюється в заяві відомства.

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Канадські санкції запровадили проти дев’яти установ, що входять до білоруського військово-промислового комплексу, через їхню участь у виробництві й постачанні військового обладнання Росії, яке використовується у війні проти України.

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Хто в Білорусі потрапив під санкції Британії та Канади?

Санкції погоджені з Великою Британією, уряд якої запровадив аналогічні обмежувальні заходи проти Білорусі.

Обмеження запровадили проти дружини президента Білорусі Олександра Лукашенка Галини. Вони торкнулися й Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю й корупцією, КДБ та низки державних відомств.

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Під нові британські санкції потрапили також такі особи:

  • очільник Центральної виборчої комісії Білорусі Ігор Карпенко;
  • керівник виправної колонії №11 у Вовковиську Віктор Дубровка;
  • керівник в’язниці №1 у Гродно Павло Казаков;
  • очільник слідчого ізолятора №1 у Мінську Андрій Цедрик;
  • голова Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Андрій Ананенко та його заступник Михайло Бедункевич.

Серед юридичних осіб до санкційного списку увійшли три такі компанії оборонного сектору Білорусі:

  • пов’язана з урядом Білорусі компанія, яка спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радарних систем і систем управління зброєю LEVKURP OJSC;
  • компанія-виробник боєприпасів Legmash Plant JSC;
  • розробник і виробник БпЛА в Білорусі “КБ Безпілотні вертольоти UAVHeli”.

Вибори президента Білорусі − що потрібно знати

26 січня в Білорусі відбувались президентські вибори. З 21 по 25 січня за очільника країни можна було проголосувати достроково.

Формально за президентське крісло боролися 5 кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

Лукашенко набрав 86,82% голосів на фіктивних президентських “виборах”.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що Київ не визнаватиме чинного президента Білорусі легітимним президентом. Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас назвала “вибори” президента Білорусі фальшивими

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