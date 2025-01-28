Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про призупинення програми Uniting for Ukraine (U4U), яка дозволяла українцям, які рятуються від війни, тимчасово в’їжджати до Сполучених Штатів, йдеться на сайті USCIS.

Трамп призупинив програму для українських біженців − подробиці

Прийом нових заявок на участь у програмі тимчасово припинено.

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Рішення про призупинення програми пов’язане з указом президента США Дональда Трампа “Захист наших кордонів” від 20 січня 2025 року.

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USCIS зазначає, що продовжить розгляд заявок, які були подані раніше.

Нагадаємо, що програма Uniting for Ukraine була запущена адміністрацією президента Джо Байдена у 2022 році. За даними уряду США, станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців скористалися цією програмою.

Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці

Президент США підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія.

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Серед скасованих постанов є такі:

розширення заборони на дискримінацію за ознакою статі, зокрема сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності;

підписання зобов’язання щодо дотримання етичних норм посадовими особами виконавчої влади ;

дозвіл трансгендерним людям служити в армії США;

заборона поновлення контрактів з приватними в’язницями.

20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США. Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.