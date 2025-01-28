Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив, що подає у відставку на тлі масштабних протестів, яка тривають у країні останніми тижнями, цитує РТС заяву Вучевича на пресконференції.

Мілош Вучевич пішов у відставку - подробиці

Прем’єр закликав усіх заспокоїтися та повернутися до діалогу.

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Вучевич повідомив, що у відставку також йде мер міста Новий Сад Мілан Джурич.

Вранці він мав змістовну розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем, який прийняв його рішення та аргументи піти з посади.

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Вучевич заявив, що політики повинні взяти на себе відповідальність, тим самим показавши, що вони готові допомогти знизити напруженість у суспільстві.

“Нерозуміння одне одного, незліченні суперечки і конфлікти по всій Сербії. Хоч би як ми закликали до заспокоєння пристрастей, за ними завжди слідує якесь зло. Щось сталося в сценарії. Ніби якась невидима рука створила новий інцидент і створила напруженість у суспільстві”, – сказав він.

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Студентські протести у Сербії - що відомо

1 листопада на залізничному вокзалі у місті Новий Сад обвалилася частина даху. Унаслідок цього 15 людей загинули, ще троє зазнали серйозних травм.

6 листопада у місті спалахнули заворушення через трагедію на залізничному вокзалі. Правоохоронці затримали одинадцятьох осіб.

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27 січня студенти блокували ключову транспортну артерію Белграда протягом 24 годин, протестуючи проти бездіяльності влади після обвалу даху на вокзалі в Новому Саді.

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