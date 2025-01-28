Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення активів російської нафтової компанії “Татнєфть” в дохід держави.

Україна хоче конфіскувати активи “Татнєфті” − подробиці

Вартість активів, які хочуть стягнути, оцінюється у 2 млрд грн. Це корпоративні права підприємств, які володіють мережею АЗС, нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами, спеціальною технікою.

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До справи залучили понад 20 пов’язаних осіб та компаній, серед яких топ-менеджмент Татнєфті на чолі з Рустамом Мінніхановим.

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Ці активи розташовані на території Харківської та Полтавської областей.

“Татнєфть” є одним з найбільших нафтових концернів Росії.

“Підприємство не лише забезпечує значні податкові надходження, спрямовані на фінансування агресії РФ, але й безпосередньо постачає паливо для російського ВПК”, − зазначає Мін’юст.

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Виступ Луганського мав відбутися в одному з провідних оперних театрів світу Ла Скала.

Україна націоналізувала завод, який належав члену партії “Єдина Росія”

24 липня ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до акціонерного товариства “Нєвская Косметика” санкції про стягнення акцій у дохід України.

Компанія “Нєвская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, зокрема, брендів “Ушастый нянь”, “Мистер чистер” і “Sarma”.

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Власником заводу з 2006 року є олігарх і член партії “Єдина Росія” Володимир Плєсовських.

5 червня активи гауляйтера окупованої території Запорізької області Євгена Балицького на суму 120 млн гривень націоналізували.

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