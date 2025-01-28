Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення активів російської нафтової компанії “Татнєфть” в дохід держави.

Україна хоче конфіскувати активи “Татнєфті” − подробиці

Вартість активів, які хочуть стягнути, оцінюється у 2 млрд грн. Це корпоративні права підприємств, які володіють мережею АЗС, нафтобазами, автозаправними станціями, транспортними засобами, спеціальною технікою.

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До справи залучили понад 20 пов’язаних осіб та компаній, серед яких топ-менеджмент Татнєфті на чолі з Рустамом Мінніхановим.

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Ці активи розташовані на території Харківської та Полтавської областей.

“Татнєфть” є одним з найбільших нафтових концернів Росії.

“Підприємство не лише забезпечує значні податкові надходження, спрямовані на фінансування агресії РФ, але й безпосередньо постачає паливо для російського ВПК”, − зазначає Мін’юст.

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Україна націоналізувала завод, який належав члену партії “Єдина Росія”

24 липня ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до акціонерного товариства “Нєвская Косметика” санкції про стягнення акцій у дохід України.

Компанія “Нєвская Косметика” є російським виробником косметичної продукції, зокрема, брендів “Ушастый нянь”, “Мистер чистер” і “Sarma”.

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Власником заводу з 2006 року є олігарх і член партії “Єдина Росія” Володимир Плєсовських.

5 червня активи гауляйтера окупованої території Запорізької області Євгена Балицького на суму 120 млн гривень націоналізували.