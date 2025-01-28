У 2024 році всі діти, які через війну змушені були переїхати до Польщі, мали почати інтегруватися у польську систему освіти. Тож навчання в польській школі стало обов’язковим для всіх неповнолітніх. За невиконання цієї вимоги батькам можуть загрожувати штрафи, а з червня 2025 року — припинення виплат за соціальною програмою “Родина 800+”.

Навчання у польських школах у 2025 році

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Станом на 30 вересня 2024 року, в польських школах різного рівня навчалося 167 553 українських учнів, що на 20 тисяч більше, ніж у липні того ж року. Також 27 735 дітей відвідували дитячі садки та підготовчі групи, хоча ця кількість зменшилася на 3 тисячі за аналогічний період. Загалом у закладах польської освіти, в тому числі в дитсадках, навчаються 195 288 дітей з України, які стали вимушеними переселенцями через війну. Окрім того, близько 46 тисяч українських учнів уже жили в Польщі до початку повномасштабного вторгнення.

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З 1 вересня 2024 року для українських дітей навчання в польських школах стало обов’язковим. Це рішення було прийняте задля швидшої інтеграції українських дітей у місцеве середовище. Для тих, хто хоче залишити дитину в українській онлайн-школі, передбачена можливість подати відповідну заяву до територіальної громади за місцем проживання. Проте на таких дітей більше не будуть розповсюджуватися деякі пільги та соціальні програми.

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Прийняті у 2024 році зміни до польського законодавства передбачають, що отримання соціальних виплат, таких як “Родина 800+” і “Добрий старт”, залежатиме від відвідування дітьми польських навчальних закладів. Ця вимога стосується дітей зі статусом PESEL UKR. Нові правила щодо виплат почнуть діяти з 1 червня 2025 року, оскільки заявки на програму “800+” на новий період приймаються з лютого по червень і покривають період від червня поточного року до травня наступного.

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Курси польської мови для учнів з України та міжкультурні асистенти

Для українських дітей, які впродовж попередніх двох років відвідували безкоштовні курси польської мови, тривалість навчання була продовжена до 36 місяців. Це має полегшити процес їхньої адаптації в польських школах. Такі курси, наприклад, надає благодійна організація “Спільно Wspólnie“, що співпрацює з дитячим фондом ООН – UNICEF. Крім цього, для підтримки учнів-іноземців була введена посада міжкультурного асистента. Основними завданнями таких працівників є допомога дітям в адаптації, навчанні та інтеграції в польське суспільство. Вони також сприяють комунікації між батьками, школами та адміністрацією, враховуючи мовні, культурні й релігійні відмінності.

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На початковому етапі до асистентів висувалися мінімальні вимоги — достатній рівень знання польської та української мов. Це дозволило залучити до роботи в польських школах більше українців, що частково вирішило проблему їхнього працевлаштування. Згодом очікується підвищення кваліфікаційних вимог до таких посад.

Окрім цього, уряд Польщі активно фінансує створення програм підтримки для українських учнів. Вони включають додаткові заняття з польської мови, соціально-психологічні тренінги для кращого розуміння польської культури та надання необхідних для навчання матеріалів. У багатьох школах запроваджені спеціальні адаптаційні програми, які допомагають дітям не лише засвоювати нові предмети, а й долати стрес, викликаний переїздом та зміною середовища.

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ЄС виділяє 116 мільйонів євро на підтримку дітей з України у польській школі

Через російську агресію багато українських родин із дітьми опинилися в Польщі. І одним із ключових завдань для ЄС стало забезпечення їхнього доступу до якісної освіти, що сприяє інтеграції та подальшому розвитку дітей у новому середовищі. Тож цього року Європейський Союз виділив 116 мільйонів євро на підтримку українських школярів у польських навчальних закладах. Ці кошти доповнюють фінансування з Європейського соціального фонду (96 мільйонів євро) і додаткові 20 мільйонів євро від уряду Польщі.

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Ці ресурси спрямовані на організацію роботи міжкультурних асистентів, підготовку польських учителів до роботи з дітьми-іноземцями, а також на розвиток системи психологічної допомоги. Мета цих ініціатив — полегшити інтеграцію українських учнів і розширити їхні перспективи майбутнього працевлаштування.