Новий президент США Дональд Трамп готує указ про створення оборонного щита “наступного покоління” від балістичних ракет та інших далекобійних атак, пише Bloomberg із посиланням на документ Білого дому.

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“Загроза атаки балістичними, крилатими і гіперзвуковими ракетами залишається катастрофічною загрозою для Сполучених Штатів”, – пояснюється у документі.

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Трамп накаже побудувати щит, порівнюючи його із ізраїльською системою, розробленою у координації зі США.

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Указ прискорить виробництво і постачання нових систем для відстеження і перехоплення ракет, які наближаються, а також їх ураження ще до запуску. За даними Bloomberg, США вже мають низку систем протиракетної оборони, зокрема Terminal High Altitude та Aegis на військових кораблях, Patriot і наземні перехоплювачі.

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