Китай та Індія припинили купувати російську нафту через стрімке зростання вартості танкерних перевезень, викликане санкціями США, повідомляє Reuters.

Китай та Індія відмовляються від російської нафти

Через різке зростання вартості фрахту танкерів, спричинене санкціями США, торгівля російською нафтою з відвантаженням у березні в Азії фактично зупинилася.

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Китайські покупці та продавці не можуть дійти згоди щодо ціни.

Нові санкції США, запроваджені 10 січня проти російського нафтового сектору, спричинили різке зростання вартості фрахту танкерів.

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Китайські та індійські покупці нафти, а також порти почали уникати суден, що потрапили під санкції.

Зростання зимового попиту та цін на іранську нафту призвели до збільшення ціни на російську нафту ESPO Blend.

До моменту введення нових санкцій, її премія досягла майже 2 доларів за барель.

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Це найвищий показник з початку повномасштабної війни РФ проти України, коли ціни на російську нафту впали на 6 доларів.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd на минулому тижні повідомив агентству, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було зазвичай.

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Індія минулого року імпортувала 36% російської сирої нафти, тоді як Китай придбав майже п’яту частину загального обсягу експорту.

Нові санкції торкнуться танкерів, що перевозять майже половину російського експорту нафти, переважно до Китаю.

Підсанкційні судна продовжують розвантажуватися в Китаї та Індії, користуючись пільговим періодом.

США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ

10 січня міністерство фінансів США запровадило санції проти проти понад 30 нафтосервісних компаній Росії.

Серед яких “Газпром Нафта” і “Сургутнафтогаз”.

Нові санкції США спрямовані на підрив російської нафтової індустрії у межах виконання зобов’язань G7 щодо скорочення доходів РФ від енергоносіїв.

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5 грудня держдеп США запровадив візові обмеження проти п’яти чиновників Росії, які причетні до примусової депортації дітей з України.