Процес розширення Європейського Союзу — це не просто набір технічних процедур та реформ. Він дає українцям силу та надію, зміцнює їхню віру в те, що Україна має майбутнє — мирне, заможне та європейське.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із загальних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, передає кореспондент Укрінформу.

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Каллас: Розширення ЄС - ключ до майбутнього України

Захід відбувся у Брюсселі за ініціативою Представництва Швеції при ЄС за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністра юстиції України Ольги Стефанішиної, єврокомісарки з розширення Марти Кос та міністерки Швеції у справах Європейського Союзу Джессіки Розенкранц.

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«Україна є нашим пріоритетом, і це очевидно. Ми маємо надати допомогу Україні як у негайних вимірах, так і дивитися у майбутнє. У цьому контексті процес розширення є дуже важливим, тому що він надає надію людям в Україні. Ми можемо говорити про кластери й глави (в ході переговорів – ред.), але для людей це означає, що в них буде краще майбутнє, коли Україна відбудується після цієї війни», - сказала висока представниця ЄС.

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Як зазначила Каллас, процес розширення Євросоюзу передбачає “механізм конвергенції”, тобто наближення країн-кандидатів до стандартів ЄС.

Водночас, Європейський Союз також має розвивати свої структури та інституції, щоб ефективно інтегрувати нові країни-члени.

«Ми дійсно маємо збільшити економічний тиск на Росію, і в той же час, надати більше військової підтримки для України, щоб зміцнити її. Що сильнішими вони (українці – ред.) будуть на полі бою, то сильнішими вони будуть також за столом переговорів», - наголосила Кая Каллас.

Вона також зауважила, що учасники зустрічі сьогодні обговорили зусилля з притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини, що були скоєні в Україні.

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Кая Каллас зазначила, що неприпустимо, щоб країна, яка атакує іншу державу та вбиває мирних жителів, уникла покарання.

Вона додала, що ЄС має вже сьогодні працювати над створенням чітких правил для притягнення Росії до відповідальності.

Рада міністрів ЄС продовжила санкції проти РФ

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

Перед засіданням Ради ЄС стало відомо, що Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки.

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Раніше Орбан заявляв, що Брюссель повинен адаптуватися до світових змін, пов’язаних з президенством Трампа, тому що «починається нова ера».