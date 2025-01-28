З 1 лютого 2025 року Укрзалізниця зменшує знижки та підвищує ціни на квитки до Польщі та Угорщини.

Однак розмір знижки на квитки до Австрії та Молдови не зміниться, повідомили в УЗ.

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Укрзалізниця підвищує ціни на квитки до Польщі та Угорщини - подробиці

Раніше компанія надавала спеціальні знижки на міжнародні сполучення для їх популяризації.

Однак, зростання цін на витратні матеріали та енергоресурси призвело до збільшення збитків від пасажирських перевезень, які в минулому році досягли 18 млрд грн.

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Через це Укрзалізниця змушена переглянути розмір знижок.

Вартість квитків до Польщі у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ збільшиться на 20-27%, а у вагонах купе - на 9-27%.

Зокрема, вартість квитків на поїзд Київ - Варшава зросте на 37%, а в напрямку Київ - Будапешт - на 17% у вагони СВ та на 21% - у вагони купе.

Укрзалізниця попереджає, що до кінця січня ще можна купити квитки на лютий за старими цінами на сайті та в застосунку.

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Укрзалізниця закупила ще 120 нових зерновозів “під євроколію”

“Укрзалізниця” мала отримати 120 нових зерновозів моделі 19-8005-У до кінця 2024 року.

З початку 2024 року “Укрзалізниця” перевезла рекордну за час повномасштабної війни кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів, що на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

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Таке зростання обсягів перевезень зерна поїздами УЗ стало наслідком регулярних блокувань українсько-польського кордону польськими протестувальниками. Наприклад, через це у березні 2024 року державний бюджет України недоотримав майже 6,3 млрд гривень.