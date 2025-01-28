Польський уряд додав прикордонні пункти пропуску до переліку об’єктів критичної інфраструктури, щоб на майбутнє зменшити загрозу блокування польсько-українського кордону.

Про це повідомив Павел Коваль, голова Ради співпраці з Україною та Комітету у закордонних справах польського Сейму, пише Rzeczpospolita.

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За його словами уряд Польщі впровадив зміни до законодавства про критичну інфраструктуру, що «дещо зменшило незручності, пов’язані з протестами на кордоні».

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Коваль наголосив, відповідними рішеннями уряду Туска було «розширено перелік того, що вважається критичною інфраструктурою».

Він також наголосив на тому, що цілком очевидно те, що фермери в Польщі і в усьому ЄС продовжать шукати способи організувати протестні акції для того, щоб впливати на владу.

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Блокада кордону Польщі з Україною - що варто знати

22 грудня на українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце». Новий пункт розвантажить інші пункти пропуску, такі як «Медика - Шегині» та «Корчова - Краківець».

23 листопада польські фермери почали акцію біля пункту пропуску «Медика-Шегині». До Польщі учасники протесту не пропускали транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни.

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З 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції - ред.).

28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.

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Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону.

Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.

Вимоги польських фермерів - це мікс спротиву загальноєвропейській Green Deal, страху перед масовим банкрутством через неможливість конкурувати з українським збіжжям, а також небажання шукати конструктивних рішень.