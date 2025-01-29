Парламент Італії ухвалив закон, який дозволяє продовжити постачання зброї Україні до 31 грудня 2025 року, пише ANSA.

Італія продовжила постачання зброї Україні − подробиці

28 січня нижня палата парламенту підтримала рішення, раніше схвалене Сенатом. За закон проголосували 192 депутати, проти - 41.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під час голосування опозиція розділилася. Проти закону виступили проросійські “Рух п’яти зірок” і “Зелено-лівий альянс”. Однак законопроєкт підтримали лівоцентристська “Демократична партія” і центристські партії “Italia Viva” та “Azione”.

Advertisement

З початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надала Україні значну кількість озброєння, включно із зенітно-ракетними комплексами SAMP/T, системами ППО Spada і Skyguard, а також самохідними гаубицями PzH 2000.

Італія надіслала Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Італія посилила військову підтримку України та надіслала черговий пакет військової допомоги.

Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії
Більше по темі

Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії

Експозиція та документальна стрічка розповідають про ув’язнених Кермлем представників поневолених народів Росії.

Раніше міністерство закордонних справ Італії у грудні 2024 року оголосило про виділення 13 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. 4 грудня стало відомо, що Італія працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України.

Advertisement

З початку повномасштабного вторгення італійський уряд надав Києву 10 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Європа
Польща визнала КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою - чому це важливо Європа
Польща визнала КПП на кордоні з Україною критичною інфраструктурою - чому це важливо
Київ Пост
21г тому
Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини Європа
Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини
Київ Пост
21г тому
Данія просить Європу захистити Гренландію від Трампа США
Данія просить Європу захистити Гренландію від Трампа
Київ Пост
23г тому
Прем’єр-міністр Сербії оголосив про відставку на тлі протестів Європа
Прем’єр-міністр Сербії оголосив про відставку на тлі протестів
Київ Пост
23г тому
Читати далі
ЄС відкриє два переговорні кластери для прискорення вступу України Європа
ЄС відкриє два переговорні кластери для прискорення вступу України
Київ Пост
3г тому
Зеленський прокоментував заяви Фіцо щодо російського газу Росія
Зеленський прокоментував заяви Фіцо щодо російського газу
Київ Пост
4г тому
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії Європа
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії
Світовий Конґрес Українців
18г тому
Голова МЗС Франції підтвердив, що Mirage 2000 скоро будуть в Україні Європа
Голова МЗС Франції підтвердив, що Mirage 2000 скоро будуть в Україні
Київ Пост
19г тому
Спонсорований контент
" Попередній Дрони ГУР налетіли на четвертий за величиною нафтопереробний завод в РФ
Далі » Білий дім призупинив виплати всіх федеральних грантів та позик