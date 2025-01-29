Парламент Італії ухвалив закон, який дозволяє продовжити постачання зброї Україні до 31 грудня 2025 року, пише ANSA.

Італія продовжила постачання зброї Україні − подробиці

28 січня нижня палата парламенту підтримала рішення, раніше схвалене Сенатом. За закон проголосували 192 депутати, проти - 41.

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Під час голосування опозиція розділилася. Проти закону виступили проросійські “Рух п’яти зірок” і “Зелено-лівий альянс”. Однак законопроєкт підтримали лівоцентристська “Демократична партія” і центристські партії “Italia Viva” та “Azione”.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надала Україні значну кількість озброєння, включно із зенітно-ракетними комплексами SAMP/T, системами ППО Spada і Skyguard, а також самохідними гаубицями PzH 2000.

Італія надіслала Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Італія посилила військову підтримку України та надіслала черговий пакет військової допомоги.

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Раніше міністерство закордонних справ Італії у грудні 2024 року оголосило про виділення 13 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. 4 грудня стало відомо, що Італія працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України.

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З початку повномасштабного вторгення італійський уряд надав Києву 10 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.