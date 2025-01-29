Молдова надає невизнаному Придністров’ю позику в розмірі 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.
Відповідний контракт підписали АТ “Молдовагаз” і ТОВ “Тираспольтрансгаз”, повідомив голова правління компанії “Молдовагаз” Вадим Чебан.
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Придністров’я отримало газ від Молдови в борг до весни
Метою цих поставок є забезпечення стабільної роботи газової системи Придністров’я.
Договір передбачає, що Придністров’я, представлене ТОВ “Тираспольтрансгаз”, отримуватиме газ за заявками, але має повернути позичений обсяг (3 млн кубометрів) до 1 березня 2025 року.
2 січня Молдова ініціювала переговори про постачання газу в Придністров’я з регіональних ринків, проте “Тираспольтрансгаз” відразу відмовився від пропозиції.
Росія буде подавати газ до Придністров’я як “гуманітарну допомогу”
Президент невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявляв, що Росія надасть газ у вигляді гуманітарної допомоги для Придністров’я.
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За словами Красносельського, “російський газ постачатиметься тільки для споживачів Придністров’я, а не Молдови”.
1 січня о 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.
З 1 січня 2025 “Газпром” пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії “Молдовагаз”.
27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Молдові вугілля та відправити фахівців для відновлення роботи Молдовської ДРЕС у Придністров’ї.