У середу дипломати ЄС продовжили пропонувати нові санкції проти Росії, зосередившись, зокрема, на алюмінієвій промисловості, а також додаткові заходи проти «тіньового флоту» нафтових танкерів Москви. Брюссель також попередив Кремль про каральними заходи, якщо той продовжить вести «гібридну війну» в космосі.

Заборона на російський алюміній: ЄС готує нові санкції

Делегати міністерств закордонних справ 27 країн-членів ЄС провели попереднє обговорення цих санкцій, які мають бути схвалені всіма членами. В разі схвалення це буде 16-й пакет санкцій проти Росії, запроваджених ЄС із моменту початку її повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому.

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ЄС вирішив розглянути цей новий пакет після того, як у понеділок непоступлива Угорщина відмовилася від своєї опозиції. Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназвані джерела, першим кроком Брюсселя в середу стала пропозиція відключити близько 15 російських банків від міжнародної банківської системи SWIFT в рамках 16-го пакету санкцій ЄС.

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До цього часу Захід в першу чергу бив санкціями по російському експорту енергоносіїв і тих, хто постачає Москві технології безпілотників та інші компоненти, необхідні для її військової машини. Тепер він узявся за метали. Хоча нафта і природний газ, безумовно, є найбільшим джерелом експортних надходжень РФ, у 2022 році Росія відвантажила необробленого алюмінію на суму близько 8,2 мільярда доларів. Того року вона була третім за величиною експортером цього металу у світі після Канади та Індії.

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Агенція Франс Пресс (AFP) зазначає, що ЄС вже заборонив імпорт деяких алюмінієвих виробів з Росії.

Дипломати також посилили санкції проти російського «тіньового флоту» старих танкерів, якими Росія перевозить нафту до країн Азії, зокрема, додавши до списку 73 судна.

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Попри спроби Заходу зменшити доходи Росії від нафтогазового експорту, у 2024 році вони фактично збільшились на 26% порівняно з попереднім роком. Про це на початку січня повідомила агенція Reuters.

Примітно, що дипломати в Брюсселі відмовилися включити до нового пакету санкцій скрапленого природного газу (від якого Європа традиційно залежить, зокрема, для опалення будинків), незважаючи на заклики низки країн-членів.

Ще однією цікавою пропозицією було обмеження європейського експорту ігрових приставок до Росії, оскільки там ці пристрої перепрофілюють для керування дронами.

«Ми розглядаємо варіанти покарання», – заявила очільниця дипломатії ЄС.

Очільниця європейської дипломатії Кайя Каллас заявила на прес-конференції за підсумками зустрічі, що Росія посилює атаки на космічні супутники.

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«Ми вже стали об’єктами гібридної війни, у тому числі в космосі, з систематичним глушінням сигналів супутникової навігації, – сказала Каллас. – Існують ризики для наших супутників, наземної інфраструктури та космічної промисловості від кінетичної, електронної та високоенергетичної зброї. Шпигунство – це постійна загрозою».

Гібридна війна Росії та ЄС у космосі − подробиці

Каллас зазначила, що Кремль запустив протисупутникову ракету, а також здійснив кібератаку на космічну систему безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну.

«Ми розглядаємо варіанти покарання», – підсумувала вона.

Зі свого боку, президент США Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти Росії, якщо вона не запропонує справедливий варіант припинення війни.

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«Якщо ми не укладемо «угоду», і не укладемо її найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як ввести високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам», – написав Трамп минулого тижня у власній соцмережі.

На це російський автократ Владімір Путін незворушно відповів, що Трампу, мовляв, «подобаються такі методи, принаймні, вони подобалися йому під час його першого президентства».

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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