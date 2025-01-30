Міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла України Мирослава Кастрана, пише Dennik N.

МЗС Словаччини викликало посла України: що сталося?

“Рішучий протест” Словаччина висловила через критику з боку Києва на адресу прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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У словацькому МЗС заяви української сторони розцінили як “втручання у внутрішні справи Словаччини”.

Поки що невідомо, які саме заяви української сторони викликали таку реакцію Словаччини.

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Заяви Фіцо про Україну − що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

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Вони є доповненням до 8 млрд євро, передбачені для України в бюджеті на 2024 рік.

Президент України своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу. 

Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік.

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