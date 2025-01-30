Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення, обсягом 13,5 млрд шведських крон.

Про це повідомили на сайті міністерства оборони Швеції.

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Допомога Україні від Швеції - що відомо

Пакет допомоги включатиме обладнання для ЗСУ, придбане у шведських та міжнародних виробників зброї, на суму близько 5,9 мільярдів шведських крон.

Крім того, передбачено фінансові внески до різних фондів для закупівлі військової техніки та боєприпасів на суму близько 2,8 мільярдів шведських крон.

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Також Швеція планує виділити 1 млрд шведських крон на українське виробництво ракет дальнього радіусу дії та БПЛА великої дальності.

Україна також отримає допомогу зі складів Збройних сил Швеції на суму близько 3,3 млрд шведських крон. Допомога включає:

146 вантажівок

16 бойових катерів 90-х років

23 бойові модулі морського призначення

1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм

1 500 протитанкових ракет TOW

200 одиниць протитанкової зброї

спорядження для солдатів і підрозділів

засоби індивідуального захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної (РХБЯ) зброї

Швеція також профінансує низку навчальних програм для українських військових у 2025 році, включаючи базовий курс підготовки солдатів Interflex.

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Окрім цього, Університет оборони Швеції розробить освітню програму для українських школярів вартістю 650 мільйонів шведських крон.

«Військова підтримка України з боку Швеції завжди базується на потребах і пріоритетах України», - підкреслюється у повідомленні міністерства.

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Цей пакет допомоги є 18 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Загалом Швеція надала Україні військової підтримки на суму 61,9 млрд шведських крон, зазначили у відомстві.

Україна розширює співпрацю зі Швецією

13 грудня представники України та Швеції обговорили пріоритети на 2025–2026 роки та можливі формати співпраці Швеції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.