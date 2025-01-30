Третина поляків (34,8%) підтримує вступ України до Європейського Союзу та НАТО, не пов’язуючи це з вирішенням історичних розбіжностей між Україною та Польщею.
Про це свідчать результати опитування, проведене IBRiS для Rzeczpospolita.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Чи підтримують поляки вступ України до ЄС та НАТО
Результати дослідження свідчать, що 34,8% громадян Польщі підтримують вступ України до НАТО та ЄС, незалежно від прогресу у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.
Водночас понад 50% з цим не погоджуються або скоріше не погоджуються.
Ще 15% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Серед виборців опозиційних партій “Право і Справедливість” та “Конфедерація” 67% вважають, що вступ України до ЄС та НАТО має залежати від вирішення історичних питань у відносинах з Польщею.
Водночас, серед прихильників ліволіберальних партій влади ця частка становить 34%.
Допомога для українських дітей у Польщі на 2025 рік: як проходить процес інтеграції у польських школах?
Опитування проводилося 24-25 січня методом CATI серед 1071 дорослого поляка.
Поляки “за” повернення українців мобілізаційного віку в Україну
У жовтні дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.
Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).
За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб:
- виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку
- прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.
Серед поляків різко зменшилася кількість прихильників приймати біженців з України
Станом на вересень 2024 року кількість поляків, які вважають, що їхня країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%.
Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців.
Протягом усього 2022 року цей показник був вищим за 80%. На думку соціологів, стрімке падіння підтримки може бути пов’язане з “зерновою кризою”.
Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.
Крім того, чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до біженців з України порівняно з 47% жінок.