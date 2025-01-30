Третина поляків (34,8%) підтримує вступ України до Європейського Союзу та НАТО, не пов’язуючи це з вирішенням історичних розбіжностей між Україною та Польщею.

Про це свідчать результати опитування, проведене IBRiS для Rzeczpospolita.

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Чи підтримують поляки вступ України до ЄС та НАТО

Результати дослідження свідчать, що 34,8% громадян Польщі підтримують вступ України до НАТО та ЄС, незалежно від прогресу у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

Водночас понад 50% з цим не погоджуються або скоріше не погоджуються.

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Ще 15% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Серед виборців опозиційних партій “Право і Справедливість” та “Конфедерація” 67% вважають, що вступ України до ЄС та НАТО має залежати від вирішення історичних питань у відносинах з Польщею.

Водночас, серед прихильників ліволіберальних партій влади ця частка становить 34%.

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Опитування проводилося 24-25 січня методом CATI серед 1071 дорослого поляка.

Поляки “за” повернення українців мобілізаційного віку в Україну

У жовтні дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.

Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).

За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб:

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виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку

прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.

Серед поляків різко зменшилася кількість прихильників приймати біженців з України

Станом на вересень 2024 року кількість поляків, які вважають, що їхня країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%.

Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли 94% респондентів заявили, що підтримують прийняття біженців.

Протягом усього 2022 року цей показник був вищим за 80%. На думку соціологів, стрімке падіння підтримки може бути пов’язане з “зерновою кризою”.

Відкрита опозиція до прийняття українських біженців зараз становить 40% порівняно з 3% у березні 2022 року.

Крім того, чоловіки більш прихильні до прийняття біженців: 60% позитивно ставляться до біженців з України порівняно з 47% жінок.