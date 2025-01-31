За 30 січня зафіксували 125 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців.

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Три рази Росія атакувала наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили 9 ворожих атак.

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На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив 9 марних спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. 

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 спроб росіян просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

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Внаслідок ворожого нальоту постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

На Торецькому напрямку РФ 13 разів намагалась просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. 

На Покровському напрямку країна-агресор 51 раз атакувала позиції ЗСУ в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. 7 боєзіткнень тривають досі. 

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На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. А на Гуляйпільському напрямку агресор здійснив чотири спроби потіснити ЗСУ із позицій в районах Новополя та Новосілки.

На Придніпровському напрямку росіяни 7 разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали.

На Курському напрямку українські воїни відбили 11 спроб Росії атакувати.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2024 року становлять близько 837 тис. 610 осіб, зокрема 1670 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

  • 9893 (+3) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17), артилерійських систем – 22445 (+33), РСЗВ – 1265 (+1)
  • засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63)
  • крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101), спеціальної техніки ‒ 3726 (+1).

Нове командування НАТО для України запрацює у лютому

Нове командування НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) частково розпочало свою роботу. Повністю воно запрацює у лютому 2025 року.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи віцепрем’єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

NSATU було створено за рішенням Вашингтонського саміту НАТО і розташоване у Вісбадені (Німеччина).

Основні завдання NSATU такі:

  • координація військової допомоги Україні;
  • організація навчання для українських військових;
  • оновлення структури сектору безпеки і оборони України;
  • адаптація ЗСУ до стандартів НАТО;
  • визначення пріоритетів у розвитку ОПК та закупівлі озброєння.

“Для мене це особливо важливо, тому що ця місія вже перейняла частково координацію допомоги на себе, і це створює достатні умови, щоб Україна могла відчувати себе більш-менш спокійно”, − зазначила Стефанішина.

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Вона також додала, що Україна є повноправним учасником цієї місії та має там своїх представників.

Атаки дронів на Сумщину та Київщину: є поранені

Ввечері 30 січня та вночі 31 січня Сумська та Київська області зазнали атак російських дронів-камікадзе “Shahed”.

У Сумській області, за даними місцевої ОВА, близько 22:00 дрон атакував Краснопільську громаду. Внаслідок влучання в приватний будинок сталася пожежа. Двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

У Києві в проти 31 січня в Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За попередніми даними, уламки збитого дрона пошкодили балкон в одній з квартир багатоповерхівки в Оболонському районі. Постраждалих немає.

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На місцях подій працюють рятувальники та медики.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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