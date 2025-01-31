З 31 січня уряд Великої Британії відновив дію програми, що полегшує в’їзд до країни для українських дітей.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Великої Британії.
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Українським дітям знову легше отримати візу до Британії - подробиці
Згідно з інформацією міністерства внутрішніх справ, батьки або законні опікуни, які вже мають право на перебування у Британії за однією з українських схем, можуть подати заявку на спонсорство своїх дітей за програмою “Будинки для України”.
У разі успішного спонсорства, діти зможуть проживати у Великій Британії протягом 18 місяців.
Законодавство країни гарантує цим дітям доступ до освіти, охорони здоров’я, соціальної підтримки та права на роботу.
Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор повинні відповідати всім вимогам програми «Будинки для України».
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Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство − що відомо
16 січня Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство.
У цей день Кір Стармер прибув до України з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття.
Угода про 100-річне партнерство передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і БпЛА, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.