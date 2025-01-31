У ніч проти 31 січня ППО України збила 59 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 30-31 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 102 БпЛА, які запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в РФ і Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Дрони збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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Внаслідок атак уражені Сумщина, Одещина та Черкащина.

37 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

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Минулої доби ППО збила 37 безпілотників. Внаслідок атак уражені промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт у Чернігівській, Сумській, Одеській і Полтавській області.

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Найактивніше ворог наступає на Покровському, Торецькому й Курському напрямках; командування НАТО вже частково перебрало на себе координацію військової допомоги Україні, “Шахеди” налетіли на Сумщину.

У ніч на 29 січня українська ППО збила 29 безпілотників. 14 дронів-імітаторів були локаційно втрачені. Ворог також застосував балістичну ракету “Іскандер-М” із Криму.

У ніч проти 28 січня, сили ППО знищили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, які летіли з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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В ніч на 27 січня, сили української ППО збили 57 ударних дронів. 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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