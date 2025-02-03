Українська громада в німецькому Мюнхені анонсувала масштабну проукраїнську акцію, яка відбудеться з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції, запланованої з 14 по 16 лютого. До заходу планує долучитися делегація СКУ на чолі з Президентом Павлом Ґродом.

Мітинг громади відбуватиметься третій рік поспіль, повідомила співорганізаторка події Валентина Де Маар у коментарі для Світового Конґресу Українців. Цьогоріч акція запланована на 15 лютого на площі Одеонсплац з 13:00 по 17:00 за місцевим часом. 

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“Наш головний меседж – це захист України, Європи та демократії. Ми зобов’язані відстоювати це, адже йдеться і про майбутнє нашої України, і про майбутнє всього демократичного світу”, – сказала Валентина.

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До організації події, окрім української громади й благодійних фондів підтримки України “Fellas for Europe e.V.” та “München hilft Ukraine e.V.”|, долучились також німецькі активісти. 

“Це неймовірна підтримка: вони не тільки виступають з промовами на мітингах, а й активно допомагають – надають ресурси, донатять, залучають своїх людей. Організація подій тримається на активістах, але ми також активно співпрацюємо з демократичними силами Німеччини”, – сказала Валентина. 

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Співорганізаторка акції наголосила, що важливо виходити на вулиці, аби український голос чули. Адже щороку, паралельно з українськими мітингами, відбуваються акції противників допомоги Києву й тих, хто закликає до припинення війни за будь-яку ціну. 

“Кожен голос має значення, і разом ми маємо більший вплив. Ми можемо показати світу, що захист України – це не лише питання нашого виживання, але й всієї Європи. Ми маємо довести, що людей зі здоровим глуздом і співчуттям більше, ніж тих, хто готовий співпрацювати з терористами”, – сказала Валентина. 

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Торік на акцію з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції зібралися близько 5000 учасників. 

Мюнхенська безпекова конференція – це щорічна міжнародна подія, яка з 1963 року збирає лідерів урядів, експертів, дипломати, військових і аналітиків для обговорення глобальних проблем безпеки. 

Подія є важливим майданчиком для формулювання міжнародної політики, розробки стратегій реагування на глобальні загрози та сприяння діалогу між державами.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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