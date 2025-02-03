Українська громада в німецькому Мюнхені анонсувала масштабну проукраїнську акцію, яка відбудеться з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції, запланованої з 14 по 16 лютого. До заходу планує долучитися делегація СКУ на чолі з Президентом Павлом Ґродом.

Мітинг громади відбуватиметься третій рік поспіль, повідомила співорганізаторка події Валентина Де Маар у коментарі для Світового Конґресу Українців. Цьогоріч акція запланована на 15 лютого на площі Одеонсплац з 13:00 по 17:00 за місцевим часом.

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“Наш головний меседж – це захист України, Європи та демократії. Ми зобов’язані відстоювати це, адже йдеться і про майбутнє нашої України, і про майбутнє всього демократичного світу”, – сказала Валентина.

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До організації події, окрім української громади й благодійних фондів підтримки України “Fellas for Europe e.V.” та “München hilft Ukraine e.V.”|, долучились також німецькі активісти.

“Це неймовірна підтримка: вони не тільки виступають з промовами на мітингах, а й активно допомагають – надають ресурси, донатять, залучають своїх людей. Організація подій тримається на активістах, але ми також активно співпрацюємо з демократичними силами Німеччини”, – сказала Валентина.

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Співорганізаторка акції наголосила, що важливо виходити на вулиці, аби український голос чули. Адже щороку, паралельно з українськими мітингами, відбуваються акції противників допомоги Києву й тих, хто закликає до припинення війни за будь-яку ціну.

“Кожен голос має значення, і разом ми маємо більший вплив. Ми можемо показати світу, що захист України – це не лише питання нашого виживання, але й всієї Європи. Ми маємо довести, що людей зі здоровим глуздом і співчуттям більше, ніж тих, хто готовий співпрацювати з терористами”, – сказала Валентина.

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Торік на акцію з нагоди проведення Мюнхенської безпекової конференції зібралися близько 5000 учасників.

Мюнхенська безпекова конференція – це щорічна міжнародна подія, яка з 1963 року збирає лідерів урядів, експертів, дипломати, військових і аналітиків для обговорення глобальних проблем безпеки.

Подія є важливим майданчиком для формулювання міжнародної політики, розробки стратегій реагування на глобальні загрози та сприяння діалогу між державами.