В Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років підлягають обмеженням на виїзд за кордон через оголошений воєнний стан і загальну мобілізацію. Проте для деяких груп населення існують певні винятки. Які категорії чоловіків можуть виїхати за межі України у 2025 році?

Хто має право на виїзд з України у 2025 році?

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Порядок перетину кордону наразі регламентується низкою законодавчих актів. Зокрема, є постанова Кабінету Міністрів України № 57 “Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України“ та закон України “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України“. Вже безпосередньо на кордоні співробітники Державної прикордонної служби України здійснюють перевірку наявності військових облікових документів у всіх осіб, які мають право на виїзд відповідно до пунктів 2−6 Правил перетину державного кордону України.

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Отже, під час планування виїзду з України більшості категорій чоловіків слід заздалегідь оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та внести інформацію про отримання відстрочки у свій військовий обліковий документ, на якому має бути VIN-код.

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Цей код необхідно пред’явити на вимогу представників ТЦК, поліцейських та прикордонників, які потім зчитують його за допомогою спеціальних пристроїв, що надає доступ до особової справи військовозобов’язаного в електронному вигляді. VIN-код також може бути вклеєний у військовий квиток старого зразка — законодавство це не забороняє.

У 2025 році право на безперешкодний виїзд за кордон мають наступні категорії:

  • жінки
  • діти (у віці до 18 років)
  • літні люди (старші за 60 років)

Щодо чоловіків призовного віку, то тут залишати країну без проблем можуть ті, хто:

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  • не підлягають призову або мають право на відстрочку;
  • офіційно заброньовані співробітники за наявності відповідного документа;
  • чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;
  • чоловіки з інвалідністю I, II та III групи за наявності відповідного документа;
  • чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи;
  • багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей (навіть без дітей, головне, щоб вони були годувальниками всіх трьох);
  • чоловіки, які самостійно виховують дітей (батьки-одинаки);
  • чоловіки, які супроводжують хворих дітей;
  • військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання;
  • чоловіки водії, які виїжджають за системою “Шлях”;
  • чоловіки, що офіційно займаються волонтерською діяльністю;
  • чоловіки, чиї професії пов’язані з залізницею чи мореплавством;
  • чоловіки спортсмени та тренери, які виїжджають на змагання;
  • чоловіки-робітники сфери культури за відповідним дозволом від МК;
  • військові, що прямують у відпустку (за наявності дозволу з військової частини).

Важливо враховувати, що чоловіки, які мають лише відмітку від ТЦК та СП “знятий з військового обліку”, не можуть безперешкодно перетнути кордон, оскільки це не є підтвердженням інвалідності або непридатності до військової служби за станом здоров’я. Тому доцільно завчасно звернутися до ТЦК та СП для отримання необхідних документів.

Виїзд чоловіків за кордон: які документи потрібні?

Для безперешкодного перетину кордону необхідно мати всі документи, які підтверджують належність до однієї з зазначених вище категорій чоловіків, яким з тих чи інших причин дозволений виїзд за межі України: зокрема, довідки про інвалідність, стан сім’ї або документи з роботи, що підтверджують необхідність службового відрядження.

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Крім того, обов’язковою умовою для виїзду є наявність військового квитка. Його потрібно пред’являти на вимогу прикордонника в прикордонній зоні, контрольованому прикордонному районі та в пунктах пропуску через державний кордон України разом із паспортом.

Якщо у громадянина відсутній військовий обліковий документ або його дані містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо оголошення особи в розшук Національної поліції, то йому заборонено перетинати кордон.

За словами представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, 31 грудня 2024 року в українському уряді були узгоджені зміни до правил перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 25 років у період воєнного стану. Ці зміни стосуються чоловіків цього віку, які проходили службу за контрактом у Збройних силах України або в розвідувальних підрозділах Міністерства оборони, але до укладення контракту не проходили повноцінної військової служби, окрім базової підготовки.

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Чи мають чоловіки з ПМП право на виїзд за кордон у 2025 році?

До 1 червня 2024 року чоловіки, які мали оформлене постійне місце проживання (ПМП) за кордоном, могли виїжджати з України за умови, якщо:

  • у них був штамп у паспорті, що підтверджує постійне проживання в іншій країні, або наявна довідка про консульський облік;
  • вони не перебували на військовому обліку в Україні (перед виїздом знімалися з військового обліку в територіальному центрі комплектування);
  • вони офіційно оформляли виїзд на постійне місце проживання.

Якщо особа мала лише дозвіл на проживання в іншій країні, але не виконала всі необхідні процедури для виїзду з України, вона не могла покинути країну. 

У 2024 році уряд України повністю скасував винятки для чоловіків, які мають постійне місце проживання за кордоном. Тепер наявність відповідних позначок у паспорті про ПМП за межами України більше не є підставою для виїзду. Крім того, українське законодавство не допускає наявності подвійного громадянства, тому навіть ті особи, які мають паспорт іншої держави, все одно вважаються громадянами України з усіма відповідними зобов’язаннями.

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Особливо важливим є те, що чоловіки, які раніше знялися з військового обліку через виїзд на постійне проживання за кордон, тепер зобов’язані особисто відвідати ТЦК і знову стати на військовий облік. Тож подальший їхній виїзд за кордон тепер підпорядковується тим самим правилам, що й для чоловіків, які постійно живуть в Україні.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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