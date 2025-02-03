Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом акцентував на необхідності зміцнення позицій України в найближчі місяці для досягнення миру шляхом демонстрації сили, ідеться на сайті британського уряду.

Зустріч Шольца та Стармера - що відомо

Під час переговорів лідери обговорили результати співпраці між Великою Британією та Німеччиною за останній період.

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Зокрема підписання угоди Trinity House у сфері оборони та впровадження Спільного плану дій для боротьби з нелегальною міграцією.

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“Обговорюючи ситуацію в Україні, прем’єр поділився деталями свого нещодавнього візиту та підкреслив важливість зміцнення українських позицій для досягнення миру через силу”, — ідеться у заяві.

Урядовці дійшли згоди, що агресія Росії проти України висвітлила необхідність посилення та координації оборонного виробництва в межах Європи.

Більше по темі МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну Водночас МЗС Фінляндії наголошує, що не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях в Україні добровольцями.

Стармер зазначив, що оновлений Стратегічний оборонний огляд Великої Британії враховуватиме досвід, отриманий під час війни Росії проти України, а також важливість ефективної відповіді на агресивні дії Путіна в Європі.

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Крім того, під час зустрічі було обговорено візит Кіра Стармера на засідання Ради ЄС і перспективи оновлення відносин між Великою Британією та Європейським Союзом.

“Прем’єр-міністр підкреслив свою відданість справі поглиблення співпраці з ЄС для стимулювання економічного зростання та зміцнення партнерства у сфері безпеки, що, на його думку, матиме позитивний ефект для всіх зацікавлених сторін”, — зазначається у пресрелізі.

Шольц заявляв, що союзники обговорять гарантії безпеки для України

22 січня канцлер Німеччини Олаф Шрльц заявляв, що союзники України розглядатимуть питання надання гарантій безпеки.

Зокрема підтримку сильної та оснащеної армії, яку допомагають забезпечувати й міжнародні партнери Києва.