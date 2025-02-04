Уряд США заблокував транзакцію 2 млрд доларів, які JPMorgan мав перевести з російського “Газпромбанку”, який не під санкціями, до найбільшого турецького банку – державного Ziraat – для будівництва атомної електростанції «Росатома» в Туреччині.

Чому США заблокували транзакцію JPMorgan?

Справжньою метою платежу було приховування спроби уникнення санкцій, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

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За даними джерел WSJ, Росія переказала до Туреччини понад 5 млрд доларів незабаром після вторгнення в Україну. Для сторонніх спостерігачів ці кошти виглядали як фінансування першої атомної електростанції в Туреччині.

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«Розслідувачі виявили, що Росія і Туреччина у 2022 році використовували ядерний проєкт для обходу санкцій США проти центрального банку Росії», – пише WSJ, посилаючись на свої джерела.

Два великих американських банки – JPMorgan Chase і Citigroup – виступали посередниками (банками-кореспондентами) у здійсненні платежів. Це привернуло увагу слідчих міністерства юстиції США, які доручили банкам заморозити переказ до завершення розслідування.

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«Американські прокурори у 2024 році готувалися конфіскувати ці кошти, оскільки вважали їх виручкою від ухилення від санкцій, відмивання грошей та банківського шахрайства. Але на фінальному етапі адміністрація Байдена заблокувала це рішення, оскільки Білий дім не хотів загострювати відносини з Туреччиною – важливим, хоча й суперечливим союзником», – йдеться у статті.

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Представник адміністрації Трампа заявив WSJ, що «уряд США продовжить перегляд своїх санкційних режимів і діятиме проти тих, хто намагається їх обійти».

Як Туреччина та Росатом планували уникнути санкцій?

Російський державний енергетичний гігант «Росатом» працює в усьому світі. До його складу входять підприємства, що виробляють ядерне паливо, реактори, електроенергію, ядерні боєприпаси, обладнання для атомної промисловості та хімічну продукцію.

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Система «парасольки» допомагає Росії обходити санкції. За даними експертки аналітичного центру DiXi Group Олени Лапенко, під санкціями перебувають близько 4% компаній, що входять до структури «Росатома». Деякі з них можуть називати себе науково-дослідними інститутами, але насправді імпортують товари подвійного призначення для військових потреб, додала вона в інтерв’ю Kyiv Post.

Представниця «Росатома» заявила WSJ, що «всі кошти, виділені на атомну електростанцію, використовувалися для фінансування проєкту, оплату підрядників і виконання соціальних і фінансових зобов’язань у Туреччині», і що розслідування Мін’юсту США з цим не пов’язане.

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Після вторгнення Росії у 2022 році США заморозили резерви російського Центрального банку – це був один із кроків Заходу у відповідь на повномасштабне вторгнення, про що раніше писав Kyiv Post.

Однак голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна та інші високопосадовці знайшли спосіб створити офшорний доларовий резерв для фінансування російських інтересів поза контролем США, повідомили джерела WSJ.

Будь-які операції з доларами потребують використання банків-кореспондентів, тобто посередників.

«Росія і Туреччина домовилися, що несанкційний Газпромбанк – фінансовий підрозділ російського державного газового концерну – надасть близько $9 млрд кредиту на будівництво атомної електростанції «Росатома», яка також не була під санкціями, – пише WSJ. – Але вони не розкрили, що Центральний банк Росії таємно фінансував цей кредит, а сама атомна електростанція не була його єдиною метою».

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Кошти з Газпромбанку переводилися до турецького державного банку Ziraat через американські посередницькі банки.

«За планом Москви, атомна електростанція могла приносити валютний дохід російським компаніям, які також мали рахунки у найбільшому банку Туреччини – державному Ziraat», – йдеться у статті.

«Влітку 2022 року Газпромбанк перевів $3 млрд через Citigroup на рахунки атомної електростанції у Ziraat. Трохи більше ніж $2 млрд пройшли через JPMorgan», – пише WSJ.

Державний департамент США помітив ці перекази, почав розслідування і заморозив $2 млрд, не дозволивши їм дійти до Туреччини.

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«Білий дім і Держдепартамент були стурбовані», – зазначається в статті, оскільки адміністрація Байдена побоювалася, що блокування коштів може зіпсувати співпрацю з урядом Ердогана щодо стабілізації ситуації в Сирії та війни в Газі.

«Однією з головних причин занепокоєння, за словами деяких джерел, була підозра Міністерства юстиції США, що до цих платежів у 2022 році був причетний один із головних соратників Ердогана – директор розвідки Ібрагім Калин», – пише WSJ.

Адміністрація Байдена попросила Міністерство юстиції припинити розслідування, але, як зазначає WSJ, невідомо, яке рішення щодо цієї справи ухвалить адміністрація Трампа.