Світовий Конґрес Українців відкрив реєстрацію подій на світовій карті до роковин російського повномасштабного вторгнення. Закликаємо українські організації та друзів України по всьому світі долучитися до кампанії “Stand With Ukraine! Unite for Ukrainian Victory!” й нагадати світові, що боротьба України триває.

Після реєстрації та проходження верифікації всі заходи зʼявляться на онлайн-карті подій. Кожен охочий зможе долучитись до акції й знайти потрібну у своєму місці.

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Зареєструвати подію можна за посиланням

Зазначимо, що ваша подія зʼявиться на сайті після перевірки реєстрації. Більше інформації про кампанію доступно на спеціальній сторінці

Одним із ключових заходів кампанії стане акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнуть сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій.

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До організації долучилися українська громада, благодійні фонди та німецькі активісти.

Нагадаємо, 11 січня СКУ оголоcив масштабну адвокаційну кампанію до третіх роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну – Stand with Ukraine. Мета кампанії – нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу, а також закликати демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на Росію з метою припинення війни та відновлення територіальної цілісності України.

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Переглянути матеріали всесвітньої акції можна за посиланням.

Об’єднаймося всім світом у знак солідарності з Україною!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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