У них близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад

За даними українського лідера , Росія втратила близько 350 тис. військових вбитими. Ще 50-70 тис. росіян вважаються зниклими безвісти. Кількість поранених росіян становить 600-700 тис.

Також президент зазначив, що тисячі військових зникли безвісти. Скільки з них перебувають у російському полоні - невідомо.

Кількість поранених значно більша − 390 тис. осіб. Зеленський пояснив це тим, що деякі військові отримували поранення кілька разів.

За словами Зеленського, з 24 лютого 2022 року у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових.

Зеленський готовий до переговорів із Путіним, якщо це буде єдиним варіантом досягнення миру

Зеленський наголосив на готовності сидіти за одним столом із російським президентом Владіміром Путіним, якщо це буде єдиним варіантом досягнення миру.

Більше по темі Кремлівські фейкомети вітають замороження допомоги Україні від США Потік прокремлівської дезінформації активізувався після замороження американських програм допомоги в усьому світі.

“Безумовно, ми підемо на цей варіант, на зустріч із цими чотирма учасниками. Яка різниця, як я, яке моє ставлення до нього? Я не буду до нього добрим і вважаю, я вважаю його ворогом. І, чесно кажучи, я вважаю, що він теж вважає мене ворогом. Ось так”, − додав український президент.

Advertisement

Фото: британський журналіст Пірс Морган / соцмережа Х

Для повного звільнення окупованих територій Україні потрібна більша підтримка

Президент заявив, що для повного звільнення окупованих територій Україні необхідна більша міжнародна підтримка.

“На жаль, та підтримка, яка надається нашими партнерами, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити [російського диктатора] з нашої території”, − пояснив Зеленський в інтерв’ю.

Зеленський закцентував, що Україна не піде на компроміси та не визнає окуповані території російськими.

“Ми адекватні люди... Тому сьогодні ми не можемо − ні порушити обіцянку, яку ми дали людям, що загинули заради нас, ні порушити Конституцію і визнати окуповані території російськими. Це тимчасово окуповані території, ми ніколи не визнаємо їх російськими”, − заявив президент.

Advertisement

Він також наголосив, що Україна не може втратити мільйони людей заради звільнення територій, якщо немає гарантій успіху.

Зеленський вважає, що звільнити окуповані території можна як військовим, так і дипломатичним шляхом.

Зеленський: Членство України в НАТО − гарантія безпеки для всіх

Президент Зеленський в інтерв’ю зазначив, що членство України в НАТО буде гарантією безпеки не лише для України, а й для Альянсу та Росії.

За словами Зеленського, для України членство в НАТО означатиме гарантію того, що Путін не повернеться з новою агресією.

Advertisement

Це гарантії для росіян, що Україна не піде на них із війною, а вирішуватиме всі питання дипломатичним шляхом Президент України Володимир Зеленський

Водночас для НАТО це буде означати посилення союзними військами, які мають бойовий досвід.

Зеленський вважає, що членство України в НАТО − це “гарантія для всіх, стабільна і не така дорога”.

Нагадаємо, що питання вступу України до НАТО є одним з ключових у контексті забезпечення безпеки України та Європи.

Ядерний статус України міг би запобігти російському вторгненню

Зеленський заявив, що російське повномасштабне вторгнення у 2022 році не відбулося б, якби Україна зберегла свій ядерний арсенал. Ядерний статус України, на думку українського лідера, міг би стримати президента Росії Путіна від агресії.

“Якби не Будапештський меморандум, якби Україна зберегла свою ядерну зброю, Путін не напав би у 2022 році. Це його б стримувало”, − пояснив президент.

Він нагадав, що у 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Проте ці гарантії не запобігли російській агресії.

Advertisement

Зеленський наголосив, що війна в Україні є наслідком порушення міжнародних зобов’язань та принципів глобальної безпеки, і закликав світ зробити висновки з цієї ситуації.

Війна в Україні принесла США мільярдні прибутки та безцінний досвід

Президент нагадав, що війна в Україні принесла Сполученим Штатам значні економічні та військові вигоди.

США отримали мільярдні прибутки від продажу зброї, оскільки американські компанії збільшили виробництво озброєння і отримали нові замовлення. Штати також змогли побачити, як працює сучасна зброя в реальних бойових умовах.

“Ця війна принесла США мільярди доларів доходів. Вони розширили виробництво зброї, зміцнили власну оборонну промисловість, а також отримали унікальний бойовий досвід, спостерігаючи за тим, як сучасна техніка працює в реальних бойових умовах”, − сказав Зеленський.

Advertisement

Президент також зазначив, що війна в Україні стимулювала інвестиції в оборону в країнах НАТО та створила нові робочі місця.

Крім того, Україна стала “полігоном” для випробування нових технологій, які тепер доступні країнам Заходу.

“Технології, які ми розробили та випробували в боях, тепер використовуються нашими партнерами. Це стосується дронів, систем ППО, електронної війни та багатьох інших напрямків”, − підсумував Зеленський.

Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

Зеленський відкритий для будь-яких виборів

В інтерв’ю український президент наголосив, що в Україні наразі неможливо провести вибори.

“Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські”, − додав він.

За його словами, військові, мільйони громадян на ТОТ і за кордоном не матимуть можливості проголосувати.

“Безсумнівно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, коли закінчиться воєнний стан, тоді, безумовно, будуть призначені вибори. Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно Президент України Володимир Зеленський

Український лідер зауважив, що Україна не може скасувати воєнний стан, бо цього хоче Путін. У такому разі більшість українських військових повернеться додому.

“Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання”, − наголосив Зеленський.

Не всі кошти від США доходять до України, − Зеленський

Президент додав, що не всі кошти, які Штати виділяють на допомогу Україні, доходять до Києва. Як зазначив Зеленський, значна частина фінансування залишається у США, а саме йде на підтримку американського оборонпрому та економіки.

“Люди думають, що всі ці гроші йдуть в Україну. Але це не так. Значна частина залишається в США − на виробництво зброї, на зарплати американських працівників, які її виготовляють, на підтримку оборонного сектору США”, − зауважив очільник держави.

Медведчук хотів обміняти Україну на мир із Росією

Проросійський політик Віктор Медведчук, якого обміняли на полонених у вересні 2022 року, пропонував “здати” Україну в обмін на припинення війни.

За даними Зеленського, Медведчук, прагнув нав’язати Україні умови, вигідні для Кремля.

“Він вважав, що може торгувати Україною, що ми маємо піти на поступки Росії, щоб отримати мир. Але це був не мир — це була б капітуляція”, − додав Президент.

Водночас Путін хоче поставити на чолі України “ляльку”, як це зробив у Білорусі, Грузії, Чечні, аби не допустити прозахідного шляху розвитку.

“Зрозуміло, що я їм не підходжу, тому що тут їм потрібна їх лялькова людинка. Їм потрібна їх людина, яка буде керувати Україною, а якщо відверто, так воно було до війни, і так воно було раніше, коли в них була друга партія в нашому парламенті. Вони керували повністю цією партією, впливали на парламент України і робили все, щоб Україна ніколи не обрала європейський шлях, щоб вона завжди була під ковпаком Російської Федерації. Їх бажання – поставити їх людину”, – підсумував Зеленський.

Якщо американська допомога припиниться, це вплине на європейських лідерів

“Ми не лише залежатимемо від американської допомоги, а й зіткнемося з ризиком припинення європейської підтримки. Це буде не просто 30 % чи 35 % – ми можемо втратити щонайменше 60 % від загального обсягу допомоги. Ризик територіальних втрат і перемоги Путіна значно зросте. І це дуже серйозна загроза”, – наголосив український лідер.

Водночас Зеленський додав, що 40% зброї та техніки, яка використовується на полі бою, українського виробництва, а внесок США в обороноздатність України сягає 30%.