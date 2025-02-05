Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 9 травня 2025 року, ідеться на сайті Верховної Ради.

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

У картці законопроєкту “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” вказано, що 5 лютого закон повернули з підписом Президента.

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Також підписано “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”.

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Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні - що відомо

6 листопада Президент України підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 7 лютого 2025 року.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про затвердження Указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб.

Законодавчі акти “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№12151) підтримали 311 депутатів, а “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№12152) – 304.