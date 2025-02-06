Візит спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога до Києва заплановано на 20 лютого, повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела в Офісі президента.

Келлог приїде до Києва: що обговорюватимуть?

Дата візиту була запропонована американською стороною.

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Раніше повідомлялося, що Келлог має прибути в Україну після 11 лютого. Президент Володимир Зеленський також заявляв про узгодження дат візиту з американською стороною.

Нагадаємо, що Кіт Келлог був призначений спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України. Він мав відвідати Україну ще на початку січня, але візит було відкладено для кращого узгодження пропозицій, які будуть обговорюватися з українським президентом.

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Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів

Президент США доручив спеціальному посланнику з питань Росії та України Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. Однак укладення угод із президентом Росії Владіміромм Путіним буде складнішим, ніж Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

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Під час виступу на нараді Радбезу керівник РФ привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США.