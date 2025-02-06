Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорить пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Велика Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”.

Головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну” - подробиці

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).

Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.

Зокрема, коаліції з авіації, ППО, морських спроможностей, артилерії, бронетехніки, ІТ, дронів, розмінування, які визначають основні цілі ЗСУ на найближчі роки.

Більше по темі Словаки отримують російський газ через Туреччину Україна, яка бореться з російським вторгненням з лютого 2022 року, на початку року припинила поставки на Захід, завдавши удару по сильно залежній Словаччині.

У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць:

США: 500 млн доларів (ракети для ППО, ракети “повітря-повітря”, обладнання для F-16). Канада: 440 млн канадських доларів (боєприпаси, дрони, “данська модель”). Велика Британія та союзники: 30 тис. безпілотників на 45 млн доларів. Норвегія: 700 млн норвезьких крон на закупівлю дронів. Німеччина: 6 систем ППО IRIS-T та 50 ракет-перехоплювачів. Ісландія: 2 млн євро на виробництво зброї за “данською моделлю”.



Україна перейшла на новий рівень співпраці з партнерами, який передбачає не лише закриття нагальних потреб, а й побудову довгострокових спроможностей ЗСУ.