Велика Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно скликав 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України.
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“Рамштайн” відбудеться 12 лютого - що відомо
26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого у другій половині дня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорить пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.
Defence Secretary @JohnHealey_MP will convene the Ukraine Defence Contact Group #UDCG at #NATO HQ in Brussels on 12 February— UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 6, 2025
Media should accredit via NATO by 23:59 CET 6 February
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Головні досягнення 25-го засідання “Рамштайну” - подробиці
Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).
Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.
Зокрема, коаліції з авіації, ППО, морських спроможностей, артилерії, бронетехніки, ІТ, дронів, розмінування, які визначають основні цілі ЗСУ на найближчі роки.
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У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць:
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- США: 500 млн доларів (ракети для ППО, ракети “повітря-повітря”, обладнання для F-16).
- Канада: 440 млн канадських доларів (боєприпаси, дрони, “данська модель”).
- Велика Британія та союзники: 30 тис. безпілотників на 45 млн доларів.
- Норвегія: 700 млн норвезьких крон на закупівлю дронів.
- Німеччина: 6 систем ППО IRIS-T та 50 ракет-перехоплювачів.
- Ісландія: 2 млн євро на виробництво зброї за “данською моделлю”.
Україна перейшла на новий рівень співпраці з партнерами, який передбачає не лише закриття нагальних потреб, а й побудову довгострокових спроможностей ЗСУ.