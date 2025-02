Американська влада скасовує підписки урядових структур на газети Politico, The New York Times та на інформаційну агенцію Associated Press, повідомив мільярдер і власник соцмережі Х і компанії Space Ілон Маск.

Влада США скасовує підписки на американські видання: які медіа залишаться без фінансування?

За його словами, Держдеп припинив виплати Associated Press, а Мініфін США не оплачуватиме підписку на The New York Times. Своєю чергою Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) відмовилося від сервісів Politico.

Департамент з підвищення ефективності уряду США (DOGE), за словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, скасує державні підписки на Politico, фінансування яких “йшло через Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID)”.

“Я можу підтвердити, що фінансування у розмірі понад 8 млн доларів, які пішли на субсидування підписок на Politico коштом американських платників податків, більше не здійснюватиметься”, − цитує CNN Левітт.

За даними Axios, 4 лютого Politico не змогло виплатити зарплату своїм працівникам через технічні проблеми. За останній рік газета нібито отримала 8,2 млн доларів через USAID. Агенція США з міжнародного розвитку виділила для видання 24 тис. доларів, а решту грошей виплатив уряд США.