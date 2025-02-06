Американська влада скасовує підписки урядових структур на газети Politico, The New York Times та на інформаційну агенцію Associated Press, повідомив мільярдер і власник соцмережі Х і компанії Space Ілон Маск.
Влада США скасовує підписки на американські видання: які медіа залишаться без фінансування?
За його словами, Держдеп припинив виплати Associated Press, а Мініфін США не оплачуватиме підписку на The New York Times. Своєю чергою Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) відмовилося від сервісів Politico.
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Департамент з підвищення ефективності уряду США (DOGE), за словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, скасує державні підписки на Politico, фінансування яких “йшло через Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID)”.
“Я можу підтвердити, що фінансування у розмірі понад 8 млн доларів, які пішли на субсидування підписок на Politico коштом американських платників податків, більше не здійснюватиметься”, − цитує CNN Левітт.
США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо
За даними Axios, 4 лютого Politico не змогло виплатити зарплату своїм працівникам через технічні проблеми. За останній рік газета нібито отримала 8,2 млн доларів через USAID. Агенція США з міжнародного розвитку виділила для видання 24 тис. доларів, а решту грошей виплатив уряд США.
NASA leadership has verified that this was cancelled today. https://t.co/wSqWOFtHeT— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 5, 2025
США продовжить підтримку обраних програм USAID − подробиці
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.
Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.
Федеральний суддя округу Колумбія раніше тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.
Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.
Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.
Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.