Американська влада скасовує підписки урядових структур на газети Politico, The New York Times та на інформаційну агенцію Associated Press, повідомив мільярдер і власник соцмережі Х і  компанії Space Ілон Маск.

Влада США скасовує підписки на американські видання: які медіа залишаться без фінансування?

За його словами, Держдеп припинив виплати Associated Press, а Мініфін США не оплачуватиме підписку на The New York Times. Своєю чергою Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) відмовилося від сервісів Politico.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Департамент з підвищення ефективності уряду США (DOGE), за словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, скасує державні підписки на Politico, фінансування яких “йшло через Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID)”.

“Я можу підтвердити, що фінансування у розмірі понад 8 млн доларів, які пішли на субсидування підписок на Politico коштом американських платників податків, більше не здійснюватиметься”, −  цитує CNN Левітт.

США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо
Більше по темі

США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо

Діяльність продовжать програми, що відповідають національним інтересам США.

За даними Axios, 4 лютого Politico не змогло виплатити зарплату своїм працівникам через технічні проблеми. За останній рік газета нібито отримала 8,2 млн доларів через USAID. Агенція США з міжнародного розвитку виділила для видання 24 тис. доларів, а решту грошей виплатив уряд США.

Advertisement

США продовжить підтримку обраних програм USAID − подробиці

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.

Федеральний суддя округу Колумбія раніше тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.

Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

Advertisement

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn США
Співробітникам ЦРУ пропонують звільнятися за власним бажанням США
Співробітникам ЦРУ пропонують звільнятися за власним бажанням
Джон Моретті
8г тому
Стало відомо, коли спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України США
Стало відомо, коли спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України
Київ Пост
9г тому
Трамп робить саме те, що обіцяв США
ПОГЛЯД: Трамп робить саме те, що обіцяв
Тімоті Еш
10г тому
Гренландія проведе дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова США
Гренландія проведе дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова
Київ Пост
1д тому
Читати далі
У США тисячі людей вийшли на мітинги проти Трампа та Маска США
У США тисячі людей вийшли на мітинги проти Трампа та Маска
Київ Пост
41хв тому
Трамп заборонив трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях США
Трамп заборонив трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях
Київ Пост
2г тому
США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо США
США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо
Київ Пост
6г тому
Суд заблокував указ Трампа про обмеження права на громадянство за народженням США
Суд заблокував указ Трампа про обмеження права на громадянство за народженням
Київ Пост
7г тому
Спонсорований контент
" Попередній Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США
Далі » Дуда заявив, що не висував ультиматумів Україні у питанні Волинської трагедії