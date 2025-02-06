Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України”, повідомила агенція “Інтерфакс-Україна”.

Кабмін має знайти нові джерела міжнародної допомоги

У рішенні вказано, що Кабінет міністрів має за місяць проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні та напрацювати пропозиції щодо залучення додаткових джерел допомоги.

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Кабмін також має вжити заходів для забезпечення фінансування в повному обсязі видатків на соціальні сфери, а також заходів, спрямованих на втілення політики імпортозаміщення та посилення підтримки національного товаровиробника.

Більше по темі Україна заявила про готовність своїх газосховищ для зберігання LNG-газу зі США Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Європи.

РНБО доручила вдосконалити критерії для визначення оборонних компаній як критично важливих. Йдеться про підприємства, які Міноборони уповноважило виконувати функції державного замовника.

Має також з’явитися можливість бронювання до 75% працівників теплокомпаній, водоканалів і підприємств, що займаються управлінням побутовими відходами.

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Уряд спільно з правоохоронними органами протягом трьох місяців перевірить активи фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції про блокування активів для виявлення можливого впливу на ці активи та вжиття заходів протидії.

РНБО розкрило подробиці нових санкцій

Вчора, 5 лютого, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 83 осіб, які сприяли експорту російських нафтопродуктів та поширенню пропаганди.

Це виробники пропагандистських російських фільмів та компанії, що спеціалізуються на формуванні випуску та розповсюдження антиукраїнського змісту через торговельні мережі.

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Йдеться про росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з українських музеїв, які знаходилися на тимчасово окупованій території Херсону і та інших окупованих міст країни.

До складу російського “тіньового флоту”, що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена хотіла посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції, спрямовані на обмеження її нафтових доходів.