Президент Чехії Петр Павел схвалив законодавчі зміни про розширення тимчасового захисту біженців з України від російської агресії, ідеться на сайті президента.

У Чехії схвалили продовження захисту для біженців з України

Президент підписав Закон від 30 січня 2025 року про внесення змін до Закону… про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ РФ, зі змінами та іншими відповідними законами.

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Ухвалені зміни та поправки стосуються не тільки продовження тимчасового захисту для українців, але й інших важливих аспектів.

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Дія тимчасового захисту була чинною до кінця березня 2025 року.

Українським біженцям, які проживають в Чехії понад два роки, буде надана можливість отримати спеціальний довгостроковий вид на проживання.

Ця можливість доступна для українців, які мають власне або орендоване житло, здатні себе забезпечити фінансово та не отримують допомогу, передбачену біженцям.

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Окрім іншого, зміни до законодавства передбачають запровадження кримінальної відповідальності за діяльність, спрямовану на підтримку інтересів іноземної держави без відповідного дозволу.

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За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років у мирний час та до п’ятнадцяти років під час воєнного стану.

Також, згідно з новими правилами, громадяни Росії, які бажають отримати чеське громадянство, повинні будуть відмовитися від російського та надати відповідні документи, що це підтверджують.

Проте закон передбачає деякі винятки, зокрема, для осіб, які шукають притулку.

Правки, запропоновані депутатами нижньої палати чеського парламенту, були предметом обговорення в Сенаті, проте не отримали повного схвалення законодавців і тому не були передані на підпис президенту.

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

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За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).