По всій території США відбулися масові мітинги, учасники яких висловили протест проти політики президента Дональда Трампа та підприємця і керівника міністерства з підвищення ефективності уряду США Ілона Маска, повідомляє AP.

Протести у США проти Трампа та Маска - що відомо

Демонстранти виступили проти обмежень у сфері імміграції, звуження прав трансгендерної спільноти та ініціатив щодо примусового переселення палестинців із Сектора Гази.

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Акції протесту відбулися у Філадельфії, а також у столиці Каліфорнії та штатах Міннесота, Мічиган, Техас, Вісконсин, Індіана, Джорджія та інших.

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Учасники ходи тримали плакати з критикою Трампа, Маска та керівництва нового Департаменту урядової ефективності. Вони також виступили проти «Проєкту 2025» – жорсткої програми реформ для американського уряду та суспільства.

Протести організували через інтернет під хештегами #buildtheresistance і #50501, що символізує 50 акцій протесту у 50 штатах в один день.

У кількох містах учасники скандували гасла проти Маска та його нового відомства.

У Феніксі, штат Аризона, лунали лозунги «Депортувати Ілона» та «Без ненависті, без страху – іммігранти тут вітаються».

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В Алабамі сотні демонстрантів зібралися біля будівлі уряду, щоб висловити незгоду з діями влади щодо ЛГБТК+ спільноти.

Трамп заборонив трансгендерам брати участь у жіночому спорті та служити в армії

6 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Обмеження здебільшого стосуються шкільного та університетського спорту.

28 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення ефективності Збройних сил Сполучених Штатів, що забороняє трансгендерним людям служити в американський армії.

Як зазначається в одному з указів, вираження гендерної ідентичності, відмінної від статі при народженні, не відповідає військовим стандартам.

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У своїй інавгураційній промові президент США казав, що “існують лише дві статі: чоловіча й жіноча”.