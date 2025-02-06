Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба та президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підписали договір гарантій для проєкту “Оновлення парку електровозів АТ “Укрзалізниця”.

Про це повідомило міністерство розвитку громад та територій України.

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Укрзалізниця” отримає нові електровози - подробиці

Кулеба зазначив, що підписання нового договору гарантій на оновлення парку електровозів є не лише кроком до зміцнення залізниці, а й важливим підтвердженням подальшої співпраці з ЄБРР.

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Рено-Бассо зауважила, що цей проєкт сприятиме стабільній роботі вантажних залізничних перевезень для експорту сільськогосподарської продукції та критичного імпорту, а також забезпеченню пасажирських перевезень.

Зміст нової угоди залишається невідомим, оскільки міністерство не надало жодної додаткової інформації.

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Україна отримає 1,5 млрд євро від ЄБРР − подробиці

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів) у 2025 році.

Чотирма основними інвестиційними секторами ЄБРР є інфраструктура, енергетична безпека, приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки. 

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Більше про інвестиції ЄБРР в Україну читайте тут.

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