Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зустрілася зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом, повідомила сама Маркарова у Фейсбук.
Маркарова зустрілася з Келлогом − що треба знати
Зустріч відбулася після офіційного призначення Келлога на посаду спецпредставника 3 лютого. За словами Маркарової, це не перша їхня розмова, але вперше − у його офіційному статусі спецпосланця.
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Під час зустрічі вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.
У бесіді брали участь очільник Офісу аташе оборони (ВАТ) генерал Кременецький та заступник посла Денис Сеник.
Келлог пояснив заяву про проведення виборів в Україні під час війни
Спецпосланник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.
Американський спецпрежставник додав, що вибори в Україні не означають, що Зеленський має піти з посади.
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Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.
Дональд Трамп під час щорічного Національного молитовного сніданку заявляв, що у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес.
Візит спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога до Києва заплановано на 20 лютого. Раніше повідомлялося, що Келлог має прибути в Україну після 11 лютого. Президент Володимир Зеленський також заявляв про узгодження дат візиту з американською стороною.