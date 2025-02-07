Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зустрілася зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом, повідомила сама Маркарова у Фейсбук.

Маркарова зустрілася з Келлогом − що треба знати

Зустріч відбулася після офіційного призначення Келлога на посаду спецпредставника 3 лютого. За словами Маркарової, це не перша їхня розмова, але вперше − у його офіційному статусі спецпосланця.

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Під час зустрічі вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

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У бесіді брали участь очільник Офісу аташе оборони (ВАТ) генерал Кременецький та заступник посла Денис Сеник.

Келлог пояснив заяву про проведення виборів в Україні під час війни

Спецпосланник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.

Американський спецпрежставник додав, що вибори в Україні не означають, що Зеленський має піти з посади.

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Чутки про те, що Бену Стіллеру, Анджеліні Джолі та іншим кінозіркам платили за поїздки в охоплену війною Україну коштом USAID, категорично заперечив сам Стіллер.

Келлог зауважив, що Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну.

Дональд Трамп під час щорічного Національного молитовного сніданку заявляв, що у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес.

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Візит спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога до Києва заплановано на 20 лютого. Раніше повідомлялося, що Келлог має прибути в Україну після 11 лютого. Президент Володимир Зеленський також заявляв про узгодження дат візиту з американською стороною.

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