Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зустрілася зі спеціальним представником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом, повідомила сама Маркарова у Фейсбук.

Маркарова зустрілася з Келлогом − що треба знати

Зустріч відбулася після офіційного призначення Келлога на посаду спецпредставника 3 лютого. За словами Маркарової, це не перша їхня розмова, але вперше − у його офіційному статусі спецпосланця.

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Під час зустрічі вони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва.

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У бесіді брали участь очільник Офісу аташе оборони (ВАТ) генерал Кременецький та заступник посла Денис Сеник.