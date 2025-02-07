Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти Міжнародного кримінального суду (МКС), пише Associated Press.

Трамп увів санкції щодо МКС − подробиці

Причиною рішення стало розслідування суду, спрямоване проти Ізраїлю. Дії МКС створюють “небезпечний прецедент”, тому Трамп заборонив в’їзд посадових осіб суду на територію Сполучених Штатів.

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Санкції також передбачають фінансові та візові обмеження для співробітників МКС, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США або союзників, а також обмеження для членів сімей співробітників суду.

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Ізраїль є одним із головних союзників Штатів, а адміністрація чинного президента неодноразово висловлювала підтримку його політиці. МКС видавав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху через його дії щодо палестинців у секторі Газа після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році.

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Тепер кожна польова місія матиме лише одного представника.

Трамп і його адміністрація згодом заявляли, що МКС не має юрисдикції над діями США та їхніх союзників, зокрема щодо Ізраїлю, бо жодна з країн не є учасницею Римського статуту чи членом МКС.

МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю та військового командувача ХАМАСу

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та командувача військовим крилом угрупування ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі.

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25 червня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова – ще один крок до притягнення Росії до відповідальності через війну.

Російських посадовців підозрюють у таких воєнних злочинах, як атаки на цивільні об’єкти, завдання надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об’єктам, а також за злочин проти людяності.

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