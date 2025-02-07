Китайський Новий рік — це найважливіше та наймасштабніше свято в китайській культурі, дата якого визначається за місячним календарем. Святкують його  зазвичай у родинному колі, дотримуючись давніх традицій, що приносять удачу та добробут. Святкування триває два тижні та завершується яскравим Святом ліхтарів.

Коли починається китайський Новий рік 2025 і яка тварина є символом року?

Танцюристи виступають під час фестивалю Весни в рамках святкування китайського Нового року на Єлисейських полях у Парижі 2 лютого 2025 року. (Фото S?bastien DUPUY / AFP)

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Китайський Новий рік не має фіксованої дати, оскільки вона залежить від місячного календаря. Він завжди припадає на період між 21 січня та 20 лютого, коли на небі з’являється перший молодик. У 2025 році святкування Нового року в Китаї розпочалися 29 січня і триватимуть 15 днів, завершившись Святом ліхтарів. За китайським літочисленням, 2025 рік триватиме до 16 лютого 2026 року.

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Згідно з китайським зодіаком, символом 2025 року стане Зелена Дерев’яна Змія – одна з 12 тварин, які змінюють одна одну у 12-річному циклі. Змія у східній традиції уособлює мудрість, витонченість, розсудливість і глибоку інтуїцію. Народжені під цим знаком люди вирізняються аналітичним складом розуму, спокоєм у стресових ситуаціях та прагненням до самовдосконалення. Вони легко адаптуються до змін і завжди шукають найкращі шляхи для досягнення своїх цілей.

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Китайські традиції святкування Нового року

Червоні конверти (хунбао) та мандарини є символами нового року в Китаї (фото ілюстративне freepik)

Напередодні свята китайці традиційно збираються за столом усією родиною. Готують улюблені страви кожного члена сім’ї, проте обов’язковими на столі є м’ясні та рибні страви, а також цзяоцзи (пельмені). Останні мають особливе значення, адже вони символізують одне з найважливіших новорічних побажань – народження синів.

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Святкова вечеря є настільки важливою подією, що навіть ті члени родини, які мешкають або навчаються в іншому місті, обов’язково повертаються додому, щоб зустріти Новий рік разом із рідними. Завершується святкування яскравими феєрверками, які, за повір’ям, відганяють злих духів і приносять удачу.

Наступного ранку діти першими вітають батьків, бажаючи їм щастя та міцного здоров’я в новому році. У відповідь вони отримують хунбао – червоні конверти з грошима. Саме їхній червоний колір має символічне значення та обіцяє дітям  добробут і процвітання в новому році. Після цього сім’ї вирушають вітати родичів. Перші п’ять днів нового року традиційно присвячені саме родинним візитам, адже в китайській культурі велика сім’я – це основа суспільства.

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Під час візитів заведено дарувати подарунки, які складаються з парної кількості предметів, що символізує гармонію та єдність у родині. Особливим символом достатку вважаються два мандарини – їх приносять у гості, а у відповідь отримують такі ж два фрукти, що означає обмін побажаннями фінансового благополуччя.

Свято ліхтарів у Китаї

Під час свята ліхтарів (піньїнь) вулиці прикрашають ліхтарями різних форм та розмірів (фото ілюстративне freepik)

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Свято ліхтарів (піньїнь) – одне з найважливіших традиційних свят Китаю, яке відзначають на 15-й день першого місяця за місячним календарем. У 2025 році це свято припадає на 12 лютого. Воно знаменує завершення святкувань Китайського Нового року та символізує прихід весни.

Головною традицією є милування ліхтарями. Вулиці міст і сіл прикрашають яскравими ліхтарями різних форм і розмірів – від простих паперових до складних композицій у формі тварин, птахів і міфічних істот. Червоні ліхтарі, якими прикрашають вікна і двері, обіцяють достаток і символізують удачу. Часто на ліхтарях пишуть загадки, які перехожі намагаються розгадати, що додає святу інтерактивності та веселощів.

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Однією з головних страв свята є юаньсяо – солодкі кульки з клейкого рису з різними начинками (кунжут, червона квасоля, арахіс). Вони символізують єдність і згуртованість родини. У Китаї та багатьох інших країнах Новий рік – це сімейне свято єдності та згуртованості родини.

Не менш видовищною частиною свята є традиційні танці драконів і левів. Вони символізують вигнання злих духів і залучення удачі. Також у багатьох регіонах Китаю люди запускають у небо ліхтарики, вірячи, що це приносить щастя та здійснення бажань.

Свято ліхтарів – це яскраве, казкове завершення новорічних святкувань, яке дарує людям радість і надію на чудовий новий рік.

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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