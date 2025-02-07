Китайський Новий рік — це найважливіше та наймасштабніше свято в китайській культурі, дата якого визначається за місячним календарем. Святкують його зазвичай у родинному колі, дотримуючись давніх традицій, що приносять удачу та добробут. Святкування триває два тижні та завершується яскравим Святом ліхтарів.
Коли починається китайський Новий рік 2025 і яка тварина є символом року?
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Китайський Новий рік не має фіксованої дати, оскільки вона залежить від місячного календаря. Він завжди припадає на період між 21 січня та 20 лютого, коли на небі з’являється перший молодик. У 2025 році святкування Нового року в Китаї розпочалися 29 січня і триватимуть 15 днів, завершившись Святом ліхтарів. За китайським літочисленням, 2025 рік триватиме до 16 лютого 2026 року.
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Згідно з китайським зодіаком, символом 2025 року стане Зелена Дерев’яна Змія – одна з 12 тварин, які змінюють одна одну у 12-річному циклі. Змія у східній традиції уособлює мудрість, витонченість, розсудливість і глибоку інтуїцію. Народжені під цим знаком люди вирізняються аналітичним складом розуму, спокоєм у стресових ситуаціях та прагненням до самовдосконалення. Вони легко адаптуються до змін і завжди шукають найкращі шляхи для досягнення своїх цілей.
Китайські традиції святкування Нового року
Напередодні свята китайці традиційно збираються за столом усією родиною. Готують улюблені страви кожного члена сім’ї, проте обов’язковими на столі є м’ясні та рибні страви, а також цзяоцзи (пельмені). Останні мають особливе значення, адже вони символізують одне з найважливіших новорічних побажань – народження синів.
Святкова вечеря є настільки важливою подією, що навіть ті члени родини, які мешкають або навчаються в іншому місті, обов’язково повертаються додому, щоб зустріти Новий рік разом із рідними. Завершується святкування яскравими феєрверками, які, за повір’ям, відганяють злих духів і приносять удачу.
Наступного ранку діти першими вітають батьків, бажаючи їм щастя та міцного здоров’я в новому році. У відповідь вони отримують хунбао – червоні конверти з грошима. Саме їхній червоний колір має символічне значення та обіцяє дітям добробут і процвітання в новому році. Після цього сім’ї вирушають вітати родичів. Перші п’ять днів нового року традиційно присвячені саме родинним візитам, адже в китайській культурі велика сім’я – це основа суспільства.
Під час візитів заведено дарувати подарунки, які складаються з парної кількості предметів, що символізує гармонію та єдність у родині. Особливим символом достатку вважаються два мандарини – їх приносять у гості, а у відповідь отримують такі ж два фрукти, що означає обмін побажаннями фінансового благополуччя.
Свято ліхтарів у Китаї
Свято ліхтарів (піньїнь) – одне з найважливіших традиційних свят Китаю, яке відзначають на 15-й день першого місяця за місячним календарем. У 2025 році це свято припадає на 12 лютого. Воно знаменує завершення святкувань Китайського Нового року та символізує прихід весни.
Головною традицією є милування ліхтарями. Вулиці міст і сіл прикрашають яскравими ліхтарями різних форм і розмірів – від простих паперових до складних композицій у формі тварин, птахів і міфічних істот. Червоні ліхтарі, якими прикрашають вікна і двері, обіцяють достаток і символізують удачу. Часто на ліхтарях пишуть загадки, які перехожі намагаються розгадати, що додає святу інтерактивності та веселощів.
Однією з головних страв свята є юаньсяо – солодкі кульки з клейкого рису з різними начинками (кунжут, червона квасоля, арахіс). Вони символізують єдність і згуртованість родини. У Китаї та багатьох інших країнах Новий рік – це сімейне свято єдності та згуртованості родини.
Не менш видовищною частиною свята є традиційні танці драконів і левів. Вони символізують вигнання злих духів і залучення удачі. Також у багатьох регіонах Китаю люди запускають у небо ліхтарики, вірячи, що це приносить щастя та здійснення бажань.
Свято ліхтарів – це яскраве, казкове завершення новорічних святкувань, яке дарує людям радість і надію на чудовий новий рік.