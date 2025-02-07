Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував план завершення війни в секторі Гази.

Він вважає, що конфлікт може бути припинений в обмін на відмову ХАМАС від влади та виїзд його керівників із регіону, повідомляє Axios із посиланням на джерела.

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Нетаньягу вимагає відставки ХАМАС і виїзду його лідерів

Нетаньягу наголосив, що не бачить можливості для післявоєнного врегулювання ситуації в Газі, поки контроль над нею залишається в руках ХАМАС.

За словами одного з американських джерел, ізраїльське керівництво розробило план, який передбачає дозвіл вищим лідерам ХАМАС залишити Газу та вирушити у вигнання до третьої країни.

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Спершу прессекретар Нетаньягу Омер Дострі відмовився коментувати ситуацію, але пізніше зазначив, що прем’єр-міністр не представляв план другого етапу угоди.

Водночас високопосадовці Ізраїлю стверджують, що ХАМАС погодився відмовитися від цивільного управління Газою та передати відповідальність за відновлення регіону Палестинській адміністрації або незалежному органу.

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За словами ізраїльських чиновників, ХАМАС не має наміру відмовлятися від свого військового крила чи роззброюватися.

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Один із високопосадовців оцінив, що ймовірність того, що керівництво ХАМАС у Газі погодиться на вигнання, є надзвичайно низькою.

Це, своєю чергою, може поставити під загрозу угоду щодо звільнення заручників і припинення вогню, а також спровокувати новий виток бойових дій.

Якщо ж домовленості все-таки будуть досягнуті, це може прокласти шлях до реалізації наступного етапу плану, в якому, можливо, буде передбачена роль екс-президента США Дональда Трампа у врегулюванні ситуації в Газі.

Axios повідомляє, що Нетаньягу прагне узгодити свої подальші дії з Трампом і його командою, щоб спільно вирішити питання звільнення заручників і припинення вогню. В межах цього він має намір обговорити з адміністрацією США можливість внесення змін до угоди.

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Джерела видання зазначають, що радники Трампа, які продовжили реалізацію першого етапу угоди, ініційованого адміністрацією експрезидента США Джо Байдена, загалом підтримують необхідність змін, запропонованих Нетаньягу.

Чинна угода передбачає, що після завершення першого етапу в Газі залишаться 59 заручників, з яких 35 вже офіційно визнані загиблими.

Один із ізраїльських посадовців повідомив, що 4 лютого Трамп заявив Нетаньягу про свою мету — повернути всіх заручників додому.

«Трамп не вдавався в деталі щодо етапів угоди, проте наголосив, що довіряє своєму посланцю Стіву Віткоффу у забезпеченні звільнення заручників», — сказав співрозмовник видання.

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Джерело також зазначило, що Нетаньягу запевнив Трампа у своїй готовності вести предметні переговори щодо другого етапу угоди про звільнення заручників.

Тим часом американські посадовці повідомили, що під час зустрічей у Вашингтоні Нетаньягу висловив бажання продовжити перший етап угоди після 42-денного припинення вогню, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників, ніж передбачалося спочатку.

В обмін на це Ізраїль висловив готовність звільнити більше палестинських ув’язнених.

Ізраїльський чиновник уточнив, що такий підхід може дозволити визволити ще двох-трьох заручників у межах продовженого першого етапу, зважаючи на їхній стан здоров’я.

Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа

Вчора, 19 січня, Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа.

Очікувалося, що перемир’я розпочнеться у неділю зранку − о 8:30.

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Цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив підписання угоди про припинення вогню та звільнення. Згодом він заявив, що припинення вогню не почнеться, поки Ізраїль не отримає імена трьох заручників, яких планують звільнити у неділю.



Першими мали звільнити три жінки із 33 заручників, яких мають відпустити під час першої 42-денної фази угоди.