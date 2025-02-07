Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення суттєво скоротити штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Ця зміна зачепить значну частину з приблизно 10 тисяч співробітників організації, повідомляє CNN.

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Масові скорочення в USAID: більшість співробітників відправлять у відпустку

Усіх працівників, яких найняло безпосередньо агентство, буде відправлено в оплачувану відпустку по всьому світу, згідно з внутрішніми документами.

За винятком працівників, які виконують критично важливі функції, керівників та працівників, які беруть участь у спеціально визначених програмах.

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Скорочення торкнеться як постійного персоналу, так і підрядників USAID. Багато хто з них уже отримав повідомлення про відпустку або звільнення.

З півночі п’ятниці більшість працівників втратить доступ до робочих систем, включаючи електронну пошту. В агентстві залишиться лише 294 основних співробітники.

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За словами одного з представників USAID за кордоном, таке скорочення штату є “найгіршим сценарієм”.

Він зазначив, що тепер кожна польова місія матиме лише одного представника, а у Вашингтоні залишиться зовсім мало працівників.

Ще один чиновник агентства повідомив, що на одній із міжнародних місій кількість персоналу зменшилася з понад 20 осіб до однієї.

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США продовжить підтримку обраних програм USAID − подробиці

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.

Федеральний суддя округу Колумбія раніше тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.

Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

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Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Також Маск заявив, що американська влада скасовує підписки урядових структур на газети Politico, The New York Times та на інформаційну агенцію Associated Press.

 

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