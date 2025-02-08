Зранку російські війська вдарили по Херсону. Атакували Центральний район.
Під обстрілами опинились будинки мирних мешканців та склади.
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Постраждали дитина та двоє дорослих.
Удар по Херсону: постраждали матір з дитиною
Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Надзвичайники врятували матір з дитиною. Їх госпіталізували.
В 11-річного хлопчика вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. «Також стало відомо про ще одну постраждалу. Мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу», - уточнили в ОВА.
Росіяни атакували Україну дронами
Вночі росіяни запустили по Україні 139 безпілотників.
67 ворожих дронів збила наша ППО. Ще 71 - локаційно втрачений.
Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей.
У Сумах російський дрон влучив у приватний будинок. Оселя зруйнована. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Дрон влучив у приватний будинок у Сумах
На Київщині, за даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Однак, є пошкодження від падіння уламків. У Фастівському районі понівечений приватний будинок та один недобудований будинок.