Зранку російські війська вдарили по Херсону. Атакували Центральний район. 

Під обстрілами опинились будинки мирних мешканців та склади. 

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Постраждали дитина та двоє дорослих. 

Удар по Херсону: постраждали матір з дитиною

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Надзвичайники врятували матір з дитиною. Їх госпіталізували. 

В 11-річного хлопчика вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. «Також стало відомо про ще одну постраждалу. Мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу», - уточнили в ОВА. 

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Росіяни атакували Україну дронами 

Вночі росіяни запустили по Україні 139 безпілотників. 

67 ворожих дронів збила наша ППО. Ще 71 - локаційно втрачений. 

Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей. 

У Сумах російський дрон влучив у приватний будинок. Оселя зруйнована. Попередньо, обійшлося без постраждалих. 

Дрон влучив у приватний будинок у Сумах
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Дрон влучив у приватний будинок у Сумах

Внаслідок атаки росіян зруйнована оселя. Попередньо, ніхто не постраждав.

На Київщині, за даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Однак, є пошкодження від падіння уламків. У Фастівському районі понівечений приватний будинок та один недобудований будинок. 

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