В 11-річного хлопчика вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. «Також стало відомо про ще одну постраждалу. Мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу», - уточнили в ОВА.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Надзвичайники врятували матір з дитиною. Їх госпіталізували.

Росіяни атакували Україну дронами

Вночі росіяни запустили по Україні 139 безпілотників.

67 ворожих дронів збила наша ППО. Ще 71 - локаційно втрачений.

Протиповітряна оборона працювала на території 14 областей.

У Сумах російський дрон влучив у приватний будинок. Оселя зруйнована. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Більше по темі Дрон влучив у приватний будинок у Сумах Внаслідок атаки росіян зруйнована оселя. Попередньо, ніхто не постраждав.

На Київщині, за даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Однак, є пошкодження від падіння уламків. У Фастівському районі понівечений приватний будинок та один недобудований будинок.