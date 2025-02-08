Литва, Латвія та Естонія 8 лютого відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.

Про це повідомляє ERR.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Литва, Латвія та Естонія відключились від енергомереж Росії та Білорусі

О 7:43 за місцевим часом у Литві було відключено лінії з Калінінградом і Білоруссю.

«Ми розірвали з’єднання», - заявив представник литовського оператора енергомережі Litgrid.

Глава Litgrid Рокас Масюліс сказав, що спочатку відключили одну лінію, потім за 10-15 хвилин - другу, а ще через 15 хв - третю. Приблизно за пів години було розірване з’єднання також із Білоруссю.

Advertisement

«Усе пройшло за планом, відповідно до очікувань. У нас із росіянами було підписано протокол, де прописано, як відбуватиметься процес. Росіяни навіть зв’язалися з нами за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові», - зазначив Масюліс.

За його словами, відключення відбулося трохи раніше запланованого часу, але Литва була до цього готова.

О 8 ранку з’єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.

Згодом Естонія також відключила свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони. Відключення високовольтних ліній між Естонією та Росією сталося на кордоні у Нарві, повідомила Elering.

Advertisement

Наразі енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі. Відключення балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів – система продовжує працювати стабільно, запевнили в Elering.

Цей процес - це частина плану трьох балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю (БРЕЛЛ) і синхронізації з електромережею континентальної Європи.