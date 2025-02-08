Збій у застосунку «Резерв+», на який сьогодні від ранку скаржаться користувачі, пов’язаний з навантаженням на BankID.

Про це повідомили в Міноборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Збій у Резерв+: що робити

У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності «Резерв+»:

якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі

якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот

якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.

У Міністерстві обіцяють відновити роботу сервісу та повідомити про це.

Автоматичне продовження відстрочок у Резерв+

Цього тижня у «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Advertisement

Скористатися цією функцією наразі можуть:

- люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду

- студенти, аспіранти та докторанти.

Для того, аби автоматично продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у Резерв+.

«І якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично», - пояснили алгоритм в Міноборони.

Більше по темі Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні Строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент пролонгували до 9 травня.

У відомстві анонсували, що згодом ця функція буде доступна також для багатодітних батьків. Йдеться про тих, хто має троє дітей у спільному шлюбі.