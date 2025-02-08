Збій у застосунку «Резерв+», на який сьогодні від ранку скаржаться користувачі, пов’язаний з навантаженням на BankID.

Про це повідомили в Міноборони. 

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Збій у Резерв+: що робити 

У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності «Резерв+»: 

  • якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі
  • якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот
  • якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.

У Міністерстві обіцяють відновити роботу сервісу та повідомити про це. 

Автоматичне продовження відстрочок у Резерв+

Цього тижня у «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони. 

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Скористатися цією функцією наразі можуть: 

- люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду

- студенти, аспіранти та докторанти. 

Для того, аби автоматично продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у Резерв+. 

«І якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично», - пояснили алгоритм в Міноборони. 

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