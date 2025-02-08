Збій у застосунку «Резерв+», на який сьогодні від ранку скаржаться користувачі, пов’язаний з навантаженням на BankID.
Про це повідомили в Міноборони.
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Збій у Резерв+: що робити
У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності «Резерв+»:
- якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі
- якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот
- якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
У Міністерстві обіцяють відновити роботу сервісу та повідомити про це.
Автоматичне продовження відстрочок у Резерв+
Цього тижня у «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Скористатися цією функцією наразі можуть:
- люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду
- студенти, аспіранти та докторанти.
Для того, аби автоматично продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у Резерв+.
«І якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично», - пояснили алгоритм в Міноборони.
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У відомстві анонсували, що згодом ця функція буде доступна також для багатодітних батьків. Йдеться про тих, хто має троє дітей у спільному шлюбі.