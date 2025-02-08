У Росії помер командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади Збройних сил РФ капітан Костянтин Нагайко, який причетний до вбивства 59 людей у селі Гроза Харківської області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

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Помер військовий РФ, причетний до вбивства цивільних у Грозі на Харківщині

За даними ГУР, російський військовий помер від поранень, отриманих на початку січня внаслідок вибуху. 

«Наґайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області, де проходив військову службу», - нагадали в ГУР. 

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Йому провели трепанацію черепа та інші хірургічні втручання. Однак, лікарі не змогли врятувати окупанта. 

За інформацією української розвідки, Костянтин Нагайко безпосередньо брав участь у війні, яку розв’язала РФ, та причетний до ударів «Іскандерами» по цивільних і військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Серед них - обстріл села Гроза Купʼянського району на Харківщині, що стався 5 жовтня 2023 року

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Удар по селу Гроза: що відомо

5 жовтня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по магазину-кафе у Грозі. На момент обстрілу там проходили поминки за українським військовослужбовцем.

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Тоді загинуло 59 цивільних українців. Серед них - восьмирічний хлопчик.

Служба безпеки України по гарячих слідах встановила двох зрадників, які скоригували російський удар по Грозі. Ними виявились двоє місцевих жителів - 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік противника. 

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