Президент США Дональд Трамп розповів, що говорив з очільником Кремля Володимиром Путіним телефоном, аби спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю The New York Post на борту президентського літака.

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Розмова Трампа і Путіна

На запитання скільки разів спілкувалися президенти США та РФ, Дональд Трамп прямо не відповів.

«Я краще не казатиму», - сказав він.

При цьому Трамп вважає, що Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою.

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«Він хоче, щоб люди перестали вмирати, - каже американський президент.

Дональд Трамп вкотре наголосив, що повномасштабного вторгнення «ніколи б не сталося», якби він був президентом у 2022 році.

«У мене завжди були хороші стосунки з Путіним, - додав він, порівнюючи себе зі своїм попередником Джо Байденом.

Президент Трамп запевнив, що у нього вже є конкретний план припинення війни.

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«Сподіваюся, це буде швидко. Щодня гинуть люди… Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покінчити з цієї клятою річчю», - зазначив Трамп.

Він заявив, що хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на 500 мільйонів доларів, яка передбачатиме доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.

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Президенти США та України можуть зустрітися наступного тижня

У п’ятницю, 7 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським наступного тижня. Тоді ж американський лідер анонсував розмову з Володимиром Путіним.

В інтервʼю Reuters Володимир Зеленський наголосив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом перед його розмовою з Путіним, «інакше це буде виглядати, як діалог про Україну без України».

За словами президента України, Київ наразі планує зустрічі та переговори на рівні команд з американськими партнерами. Володимир Зеленський очікує, що наступні тижні можуть бути «дуже насиченими у дипломатії».