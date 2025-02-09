Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Військового комітету НАТО

Джузеппе Каво Драгоне напередодні прибув до України. Це його перший закордонний візит на посаді очільника Військового комітету Альянсу. 

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Подробиці зустрічі Зеленського з головою Військового комітету НАТО

Володимир Зеленський та Джузеппе Каво Драгоне обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн», оборонні потреби нашої держави та інвестиції у виробництво далекобійних дронів.

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Український президент та голова Військового комітету НАТО відвідали одне із підприємств оборонно-промислового комплексу, де виготовляють українську далекобійну зброю.

Глава держави подякував співробітникам підприємства. 

«Дуже приємно, що є що показати й воно не теоретичне, а є ваш результат. Реальний результат, який нам допомагає та якого дуже бояться росіяни, вороги нашої держави… Рівень вітчизняного виробництва під час війни дуже високий», - сказав Президент.

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За словами президента, українські військові просунулись вперед на 2,5 км.

Джузеппе Каво Драгоне запевнив, що в НАТО налаштовані виконати всі свої зобовʼязання. Адже вважають Україну невід’ємною частиною трансатлантичної оборонної архітектури.

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«Послання, яке я хотів би передати не лише вам, але й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці. Ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов’язання й захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо», - цитує Голову Військового комітету НАТО Офіс президента. 

Сирський зустрівся з новим головою Військового комітету НАТО

З новим головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне також зустрівся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Поінформував адмірала Каво Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається складною», - розповів Сирський. 

За його словами, продовження допомоги від НАТО є одним із ключових компонентів для України у боротьбі з російською агресією. 

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Олександр Сирський з новим головою Військового комітету НАТО

Сирський наголосив, що вкрай важливо зберегти консолідовану військову підтримку України. 

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