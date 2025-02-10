У ніч на 10 лютого невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дрони вдарили по стратегічному заводу в Росії − подробиці

За словами Коваленка, цей завод є одним з ключових в Росії і має стратегічне значення для забезпечення паливом російської армії.

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“Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією”, − зазначив Коваленко.

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За його словами, Афіпський НПЗ є не лише промисловим об’єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії.

Це не перша атака на Афіпський НПЗ. У грудні 2024 року російські ЗМІ також повідомляли про атаку безпілотників на цей завод.