У ніч на 10 лютого невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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За словами Коваленка, цей завод є одним з ключових в Росії і має стратегічне значення для забезпечення паливом російської армії.
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“Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією”, − зазначив Коваленко.
За його словами, Афіпський НПЗ є не лише промисловим об’єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії.
Це не перша атака на Афіпський НПЗ. У грудні 2024 року російські ЗМІ також повідомляли про атаку безпілотників на цей завод.
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Українські дрони уразили російський аеродром “Приморсько-Ахтарський”
У ніч на 6 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї Росії.
У ніч проти 5 лютого підрозділи Служби безпеки України (СБУ) у взаємодії зі Збройними силами (ЗСУ) та іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ “Албашнєфть”.
А в ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.
В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.
Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.