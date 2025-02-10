Нещодавня погроза президента США Дональда Трампа запровадити 25-відсоткові тарифи на канадський імпорт (у тому числі 10-відсоткові на нафту) викликала обурення по всій Канаді, а економісти попереджають, що це може підштовхнути країну до рецесії. Цей крок спантеличив багатьох, адже Канада вважалася одним із найближчих союзників Америки. У Канаді та США також одні з найбільших у світі українських діаспор.

Портал PBS News написав: «Розірваний один із найміцніших і найбільш дружніх альянсів у світі, народжений географією, спадщиною і століттями спільних інтересів».

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Виправдання Трампа, який посилається на занепокоєння з приводу перетину кордону мігрантами і контрабанди фентанілу з Канади, зустріло загалом скепсис. Так, навіть з Axios, дані показують, що минулого року через північний кордон потрапило менше 1% фентанілу, вилученого в США.

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Цей крок особливо розлютив канадців, оскільки Трамп запровадив лише 10% тариф на товари від геополітичного конкурента США - Китаю, а по своєму найближчому союзнику вдарив набагато сильніше. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження тарифів у відповідь, що призвело до подальшої ескалації напруженості між двома країнами.

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Більше того, Трамп заявив: «Я хотів би, щоб Канада стала нашим 51-м штатом».

Потім, 3 лютого, Трамп і Трюдо домовилися відкласти запровадження тарифів на 30 днів. Канада, зі свого боку, зобов’язалася посилити охорону кордонів, боротися з незаконним обігом фентанілу та задіяти план облаштування кордонів вартістю 1,3 мільярда доларів. План передбачає призначення «фентанілового царя» і створення спільних зі США ударних сил для боротьби з організованою злочинністю.

Трамп і Трюдо також підписали нову директиву своїм розвідслужбам щодо фентанілу та організованої злочинності, виділивши 200 мільйонів доларів на посилення безпеки кордонів.

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«У діях Трампа є плюси для Росії... це стане додатковим вікном можливостей для розширення нашого експортного ринку», – зазначає одне з російських видань. Отже, Росія вважає, що матиме зиск із тарифів і торгових війн Трампа.

Kyiv Post вирішив дізнатися, як українська діаспора в Північній Америці реагує на нещодавні дії та риторику Трампа.

Росія вважає, що матиме зиск із тарифів і торгових війн Трампа.

Реакція американців українського походження на дії Трампа

Дар’я Чилак, американка українського походження, яка живе у Вашингтоні, висловила своє занепокоєння з приводу торговельної війни Трампа з Канадою. Вона вважає, що ця війна може підірвати американські альянси і в кінцевому підсумку піти на користь Росії.

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«Треба подивитися, яку політичну мету переслідує Дональд Трамп, розв’язавши торговельну війну з Канадою. Трамп публічно заявив, що це завдасть американським споживачам «певного болю» у вигляді зростання цін у продуктових магазинах і на бензоколонках – він по суті визнав, що це погано для американського народу і наших кишень.

Бути ізоляціоністом і сваритися з нашими союзниками – не в інтересах США, ні в економічних, ні в стратегічних. Канада та інші країни шукатимуть альтернативних торговельних партнерів», – сказала Чилак.

Окрім торгівлі, Чилак розглядає дії Трампа як частину ширшої схеми послаблення західних альянсів, що збігається з тактикою російського президента Владіміра Путіна:

«На мою думку, це хід за методичкою Путіна – підрив західних альянсів, потенційна дестабілізація економіки США та ускладнення об’єднання світових демократій проти таких загроз, як російська агресія в Україні».

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Микола, мешканець Харківщини, розмовляє з українсько-американським журналістом Девідом Кириченком біля руїн свого будинку, який розбомбили росіяни. Будинок, який він побудував разом зі своїм батьком, став непридатним для життя, і тепер він спить у сараї. Фото: Давид Кириченко

«У той час як Сполучені Штати та їхні західні союзники, такі як Канада, починають розривати зв’язки і стають усе більш розділеними, Росія отримує важелі впливу і стратегічну перевагу, які вона хоче отримати за рахунок американського народу», – каже Чилак.

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Пітер Мануйлюк із Ванкувера (штат Вашингтон) розкритикував тарифи Трампа щодо союзників США, стверджуючи, що вони шкодять як Америці, так і її найближчим партнерам, одночасно відволікаючи увагу від війни Росії в Україні.

«Тарифи Трампа проти наших найближчих союзників завдають шкоди як їм, так і Америці. Складається враження, що він навмисно руйнує відносини з ключовими партнерами, щоб відволікти увагу від російського вторгнення в Україну.

Таке враження, що Трамп заборгував Китаю та Росії за свою перемогу, і він буквально дає їм усе, що вони хочуть – 10% на Китай, але 25% на Канаду. Для мене це виглядає, як перемога Китаю», – сказав Мануйлюк.

Максим Пазюк, американець українського походження з Сакраменто (штат Каліфорнія), вважає імміграційну політику і тарифи Трампа необхідним кроком до наведення порядку в США. Він вважає, що наркоторгівля та урядова корупція зруйнували країну, а політика демократів лише погіршила ситуацію.

«Багато хто не усвідомлює, що Америку заполонили наркотики, і значна частина порядку денного Демократичної партії сприяє цьому, оскільки вона сприяє бідності, полегшуючи виправдання федеральних витрат на неефективні програми, приносячи вигоду корумпованим чиновникам за рахунок працьовитих платників податків, – сказав Пазюк. – Я повністю підтримую імміграційні реформи і тарифи Трампа, тому що занадто довго картелі використовували можливості, створені корумпованими чиновниками. Настав час притягнути їх до відповідальності».

Для Пазюка це не просто питання політики – він вважає, що йдеться про порятунок країни від злочинних мереж і політиків, які їх підтримують: «Дасть Бог, ці заходи допоможуть врятувати цю країну, зруйнувати картелі і викрити корумпованих чиновників, відповідальних за створення цієї кризи».

Враховуючи, що багато заворушень у світі можна простежити до впливу Путіна, виникає питання, чи не є ми свідками кульмінації давно розроблених планів.

Українські канадці висловлюють розчарування

Тамара Новаковскі з Ванкувера (провінція Британська Колумбія), висловила шок і розчарування, назвавши виправдання недолугими й безпідставними.

«Я відверто вражена. Обґрунтування, що ці тарифи допоможуть боротися з потоками фентанілу в США, є безглуздим, враховуючи, що основними джерелами нелегального фентанілу є Китай і Мексика, а не Канада. Ці заходи лише зашкодять громадянам по обидва боки кордону».

Новаковскі вбачає й ширші наслідки, висловивши занепокоєння впливом Путіна та його довгостроковою стратегією: «Дивлячись на ширшу картину, я не можу не поставити під сумнів головну стратегію, що лежить в її основі. Враховуючи, що багато заворушень у світі можна простежити до впливу Путіна, виникає питання, чи не є ми свідками кульмінації довгострокових планів».

Біженці з Покровська та Мирнограду розвантажують валізи після евакуації до в Дніпра. Фото: Давид Кириченко

Едуард Аксельруд з Монреаля також висловив глибоке занепокоєння риторикою Трампа, провівши паралелі з минулими подіями в Україні.

«Це безрозсудно і небезпечно, і як українець, я відчуваю, що бачив цей фільм раніше. Він відкрито говорить про бажання анексувати Канаду – принаймні, економічними засобами. Звичайно ж, я занепокоєний і знервований, але, схоже, Канада теж не без козирів.

Андрій Тимків, канадець українського походження з Торонто, розчарований і занепокоєний риторикою та політикою Дональда Трампа стосовно Канади:

«Я вважаю, що поділяю погляди більшості громадян країни, коли кажу, що не вітаю риторику Трампа щодо Канади в перші кілька тижнів його другого терміну. Все моє життя Канада і США були сильними союзниками, і шокує, що Дональд Трамп хоче заплямувати ці відносини. Канада і США є яскравим прикладом того, як вільна торгівля добре працює і приносить користь обом країнам. Я вважаю, що ці тарифи лише зашкодять пересічним канадцям і американцям через інфляцію як побічний продукт».

Щодо того, чи є ці кроки Трампа відволіканням уваги від України, Тимків визнав потенційні наслідки: «Я не можу сказати напевно, чи є це намірами Трампа, але я можу сказати, що будь-яке відволікання від України - це перемога Путіна. Риторика Трампа щодо припинення війни Росії в Україні лунає звідусіль, але він ще не зробив жодних кроків. Можу лише уявити, як радіє Кремль і, можливо, навіть заохочує весь цей хаос і безлад у Північній Америці».

Відповідаючи на запитання, чого Трамп намагається досягти з Канадою, Тимків припустив, що це зводиться до двох основних цілей: «Хоча Канада і США вже давно є великими партнерами по вільній торгівлі, Трамп хоче утвердити своє домінування і «поставити Канаду на місце» – майже як молодшого брата, а не як рівного».

«Хоча тарифи призведуть до інфляції та підвищення вартості життя для середньостатистичного американця, в кінцевому підсумку вони повернуть більше бізнесу в Америку, що принесе вигоду його друзям-олігархам за рахунок американського народу», – сказав Тимків.