Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни, повідомляє Reuters.

Трамп підтвердив контакт із Путіним після інавгурації − подробиці

Американський лідер поки відмовляється розкривати подробиці переговорів, які він проводив з президентом Росії Владіміром Путіним.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп підтвердив, що мав розмову з російським президентом. Це, як зазначає Reuters, − перша офіційно визнана розмова між Путіним і Трампом з початку 2022 року.

Advertisement

Американський президент наголосив, що очікує ще “набагато більше розмов”.

Ми маємо закінчити цю війну Президент США Дональд Трамп

Трамп додав, що “якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови”.

Президент США зазначив, що Штати підтримують контакти як з Росією, так і з Україною.

Президенти США та України можуть зустрітися наступного тижня

Україна планує зустрічі та переговори на рівні команд з американськими партнерами.

Більше по темі Що солдати ЗСУ думають про підхід Трампа до закінчення війни Дональд Трамп стверджує, що закінчить війну. Kyiv Post запитав у солдатів на фронті, як обіцянки Трампа вплинули на їхній бойовий дух.

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським уже наступного тижня.

В інтерв’ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, «якщо це єдиний варіант», яким може принести мир.

Advertisement

Згодом президент України додав, що готовий до перемовин з Росією, якщо буде розуміння щодо закінчення війни в Україні.